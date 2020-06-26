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46 лет назад Минск был удостоен звания "город-герой"
27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗнаковая дата в истории города-героя Минска. Ровно 46 лет назад белорусская столица официально была удостоена этого почетного звания. Наряду со Сталинградом, Севастополем, Одессой. Правда, гораздо позже - 30 лет Минску приходилось доказывать свой героизм и проявленную в годы Великой Отечественной войны стойкость. Почему так? Выясняла наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.
История одного званияСреди содержимого этих коробок немало документов под грифом "совершенно секретно". Они еще ждут своего часа. Вообще, Национальный архив Беларуси - это более миллиона бумажных артефактов. Их значимость сложно переоценить. Века - 18-й, 19-й… Наши дни. Отдельное внимание - "свидетелям" истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Здесь же несколько документов, как Минск боролся за звание "город-герой".
Михаил Скоморощенко, завотделом Национального архива Беларуси: "Первый документ, который мы выявили, это, пожалуй, первые такие документальные свидетельства о том, что вопрос о присвоении высокого звания "город-герой" поднимался фактически сразу после войны. Это копия докладной записки за подписью Козлова, Мочульского на имя Пономаренко".
Минск: 1100 дней оккупации
Аргументы были весомыми: с первых дней оккупации Минск стал центром подпольного движения. Чтобы дать отпор захватчикам, не имея навыков конспиративной борьбы, люди объединялись в группы. Взрывали поезда, организовывали диверсии. Одна из крупнейших - убийство гауляйтера фон Кубе. За эту операцию Мария Осипова, Елена Мазаник и Надежда Троян были удостоены звания "Герой Советского Союза".
Типичная конспиративная квартира подпольщика. В Минске таких было около 200. Каждый предмет интерьера здесь не просто так - абсолютно в каждом тайник. В этом самоваре, например, хранили патроны и листовки. На столе остались следы типографской краски - этим валиком раскатывали первый номер газеты "Звязда".
6 тысяч человек в 1944 году были в рядах минских подпольщиков. За 1100 дней оккупации в Минске они провели полторы тысячи диверсий. И, разумеется, уже после хотели признания, заслужили.
Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны: "Очень долго история минского подполья замалчивалась, и минчане лишь считались жителями оккупированного города. Конечно же, для всех это было очень обидно. И сразу после освобождения более 200 подпольщиков были арестованы. Их обвиняли в сотрудничестве с оккупационными властями. Они были осуждены и получили реальные сроки".
Город-герой: Долгая дорога к почетному званию
Чтобы реабилитировать минских подпольщиков, понадобились годы. Все обвинения были сняты лишь в 1959-м. К тому моменту в советском государстве городами-героями уже были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Впрочем, само положение о почетном звании утвердили лишь 8 мая 1965 года.
Светлана Прибыш, завотделом Музея истории Великой Отечественной войны: "Ленинград, например, сражался 900 дней в условиях жесточайшей блокады, Одесса - 73 дня, Севастополь - 250. Сталинград - это было начало коренного перелома в ходе ВОВ, важнейшая в целом битва. Затем уже шел Киев. И, конечно, Брестская крепость, которая первая встретила и сражалась. Керчь и Новороссийск, и сама Москва - это поворот в истории".
Возможно, кто-то считал, что для небольшой Беларуси одной Брестской крепости-героя будет достаточно. Минск все еще был в ожидании. Ключевую роль в присвоении награды сыграли люди и искусство.
Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны: "Большую роль сыграло печатное слово. Благодаря выходу книги Ивана Новика "Руины стреляют" о минском подполье стали говорить, но еще большую роль сыграл выход фильма. Минским подпольщикам стали сопереживать все телезрители Советского Союза. Имена стали легендарными. Иван Кабушкин под кличкой Жан, доктор Клумов, подпольщик Николай Кедышко, Исай Козенец".
Потом были публикации в газете "1100 дней". И, наконец, 26 июня 1974 года указом Президиума Верховного Совета СССР Минску было присвоено почетное звание "город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Копия указа тоже хранится в Национальном архиве. Немногим позже на проспекте Машерова (сейчас это проспект Победителей) появилась архитектурная композиция "Минск - город-герой". А затем и отдельный мемориальный комплекс вместе с Музеем истории Великой Отечественной войны.
Величественное сооружение, которое с момента закладки капсулы возвели за 4 года и строили вместе. Сегодня - это место памяти и гордости. Что выстояли и отстояли.
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Знаковая дата в истории города-героя Минска. Ровно 46 лет назад белорусская столица официально была удостоена этого почетного звания. Наряду со Сталинградом,...
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