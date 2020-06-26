Владимир Макей: Ухудшение отношений с ЕС никому не выгодно

Как раз о большом количестве фейков, которые служат, в том числе, и основанием для нагнетания ситуации, говорил сегодня министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей принял участие в мероприятии по случаю 75-летия Устава ООН. На церемонии, организованной МИД, присутствовали Постоянный координатор ООН в Беларуси, послы и другие представители зарубежных дипведомств. После торжественной части министр пообщался с журналистами.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Надо подумать, что лучше - совершать какие-то провокационные действия (я не говорю сейчас, что кто-то уже совершал, но теоретически), вызывающие действия, революционные действия или же все-таки пройти эти выборы. Я не думаю, что через какие-то действия на улицах можно изменить ситуацию. Я однозначно считаю, убежден, и вряд ли вы оспорите, что за последние 4−5 лет после того как начали восстанавливаться отношения с Евросоюзом, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 15−16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. В моем понимании - это никому не нужно и никому не выгодно".
И сегодня был презентован устав ООН на белорусском языке. Это первое в истории нашего суверенного государства белорусскоязычное издание основополагающего документа ООН. Сегодня один из экземпляров устава был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Церемония состоялась в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Все это время наша страна плотно сотрудничает с ООН по ряду направлений, добивается реализации инициатив, в их числе - борьба с торговлей людьми и формирование пояса цифрового добрососедства. А издание устава именно на нашем языке является символом вклада Беларуси в установление международного мира.