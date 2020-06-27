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Солдатский сахар со вкусом свободы

27.06.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Сегодня особенный  день в истории Чашниччины. 27 июня 1944 года, на 1102-й день войны, советские войска освободили Чашникский район и райцентр.  Самые тяжелые  бои шли накануне у деревень Толпино, Плавник, Смольянцы, Черея, Поповка, Лукомль, Ухлё, Демидовичи. Здесь наступали  части 5-й армии  3-го Белорусского фронта  и  43-й армии 1-го Прибалтийского фронта при содействии партизан бригады  «Дубова». В местечке Чашники  отступление врага напоминало бегство. Такую же картину наблюдали жители других населённых пунктов.   

Солдатский сахар со вкусом свободы

— За несколько дней до того, как стало известно об освобождении района, в деревне ненадолго остановилась полевая немецкая кухня. Машины, что перевозили спецсредство, были замаскированы еловыми ветвями. Несколько смелых женщин подошли к солдатам и спросили, далеко ли фронт. Один из немцев жестами показал сначала три, а потом — четыре. Мы поняли: в 3-4 километрах от нас, — вспоминает события, что происходили 76 лет назад в родной деревне, Мария Никитична Капусто (в девичестве — Катульская).
И хотя с тех пор минуло не одно десятилетие, последние дни июня 1944-го ветеран педагогического труда и сегодня может описать в деталях.

— Мне было 12 лет, когда началась война. В 1941-м в Пристоях было около 60 дворов. Все крепкие и здоровые мужчины ушли сражаться с врагом. Остались женщины, дети да старики. Мы долгое время находились во вражеской изоляции. Жителям Пристой было запрещено покидать деревню. Почти три года мы ничего не знали о том, что происходит на фронтах. Радио не работало, письма от родных не приходили, а любая попытка выйти за пределы населённого пункта каралась смертью, — продолжает разговор Мария Никитична. — Непосредственно в самих Пристоях фашисты не находились. Но от этого легче не жилось. В любой момент могли нагрянуть вражеские мародёры, отобрать последнее или устроить облавы на партизан, которых искали в домах сельчан. Когда ничего не находили, впадали в ярость. Избивали, калечили. А ещё любимым развлечением солдат вермахта была стрельба по живым мишеням. Бывало, проезжают на машине по улице и палят по домам.

По ночам от шальных пуль жители Пристой прятались в овраге на окраине деревни. Последнюю ночь под фашистским гнётом Мария Катульская вместе с матерью, старшей сестрой и младшими братьями тоже провела в укрытии.
— До рассвета был слышен шум идущей по дороге вражеской техники. А когда стало тихо, мы ещё долго не решались покинуть овраг и пойти домой: а вдруг там нас поджидают немцы, чтобы перед отступлением отомстить. Или деревня заминирована. Ближе к обеду первые добровольцы вышли из укрытия, — рассказывает М.Н. Капусто.
Картину, что предстала перед глазами Марии Никитичны более 70 лет назад, она и сегодня может воспроизвести в деталях:
— Один из местных жителей увидел, как с холма в сторону деревни спускаются несколько солдат. Сначала все испугались, подумали, что немцы. Какова же была радость, когда поняли: это же наши! Детвора первой побежала к освободителям! Никогда не забуду вкус того сахара, которым меня и других ребят угостили красноармейцы. Я ведь его не ела почти два года. Женщины плакали, обнимали солдат.

Советские воины сообщили: враг бежит с Чашниччны, победа над фашизмом близка! Правда, радость вскоре была омрачена плохими вестями. В дом Катульских постучалась беда. Сначала пришла похоронка на главу семьи, Никиту Андреевича, в которой сообщалось, что он погиб при освобождении Литвы. А затем родные узнали о смерти старшего из братьев, Якова. Он покинул отчий дом в 1938 году: уехал в Сталинград, в военное училище, стал лётчиком. В декабре 1945 года произошла трагедия. Самолёт, в котором Яков Александрович находился ещё с тремя членами экипажа, разбился. Случилось это в Башкирии.
Через несколько лет после окончания войны сильно простудилась и умерла старшая из сестёр, Надежда. Главной помощницей для матери по хозяйству стала Маша. Она до войны окончила 5 классов. Хотела продолжить учиться, а мама сначала не пускала, ведь обуви, одежды не было. Потом дочка её уговорила, но только с условием — в холод и дождь никакой школы! Но Мария всё равно тайком бегала на уроки в Иванск. Помнит, как в марте с другими детьми замерзшие лужи перепрыгивала, ведь босые были.

Прилежная ученица после 7 классов поступила в Лепельское педучилище, которое окончила с красным дипломом.
Молодую учительницу начальных классов по распределению направили работать на Браславщину, в Консталинскую школу. Директор этого учреждения посоветовал Марии Никитичне повышать квалификацию и порекомендовал поступать заочно в высшее учебное заведение. Педагог успешно сдала экзамены в Могилёвский педагогический институт, который окончила также с отличием.

Общий педагогический стаж филолога М.Н. Капусто – 38 лет. Основную часть жизни она трудилась на малой родине. Более 30 – отдала СШ №3 г. Чашники (сейчас это базовая школа). Преподавала русский язык и литературу.
Мария Никитична признаётся: она жила школой. Когда ушла на заслуженный отдых, долго тосковала по коллегам, ученикам. Потом привыкла, а со временем начала наслаждаться спокойствием и размеренным ритмом жизни на пенсии. Сегодня в силу возраста пожилая женщина уже не может читать литературу и газеты, зато регулярно смотрит телевизор, следит за новостями, в том числе и за теми, что происходят на педагогическом поприще.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня особенный  день в истории Чашниччины. 27 июня 1944 года, на 1102-й день войны, советские войска освободили Чашникский район и
 
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