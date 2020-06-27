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Где в субботу стоят цистерны с питьевой водой
27.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минскводоканал» утром 27 июня опубликовал
Пока вы можете набрать чистую воду здесь:
На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их ёмкости в необходимом количестве.
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Пока санитарно-эпидемиологическая служба города не дала разрешение на питье водопроводной воды.
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