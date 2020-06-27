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Где в субботу стоят цистерны с питьевой водой

27.06.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» утром 27 июня опубликовал список точек, куда организован подвоз питьевой воды. Пока санитарно-эпидемиологическая служба города не дала разрешение на питье водопроводной воды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пока вы можете набрать чистую воду здесь:

  • ул. Есенина, 131
  • ул. Якубовского, 53
  • ул. Грибоедова, 1
  • ул. Бельского, 60
  • ул. П. Глебки, 126
  • ул. Немига, 42
  • ул. Берута, 14

На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их ёмкости в необходимом количестве.

Не забывайте, что на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта с актуальными адресами цистерн с питьевой водой. Синий цвет отображает цистерны доступные для набора воды, желтый — временно отсутствующие, либо отправившиеся на дозаправку, зеленый — подразделения МЧС с питьевой водой. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.

 
 
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Пока санитарно-эпидемиологическая служба города не дала разрешение на питье водопроводной воды.
 
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