Где в субботу стоят цистерны с питьевой водой

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» утром 27 июня опубликовал список точек , куда организован подвоз питьевой воды. Пока санитарно-эпидемиологическая служба города не дала разрешение на питье водопроводной воды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пока вы можете набрать чистую воду здесь:

ул. Есенина, 131

ул. Якубовского, 53

ул. Грибоедова, 1

ул. Бельского, 60

ул. П. Глебки, 126

ул. Немига, 42

ул. Берута, 14

На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их ёмкости в необходимом количестве.

Не забывайте, что на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта с актуальными адресами цистерн с питьевой водой. Синий цвет отображает цистерны доступные для набора воды, желтый — временно отсутствующие, либо отправившиеся на дозаправку, зеленый — подразделения МЧС с питьевой водой. Дополнительно на карте отображаются питьевые источники.