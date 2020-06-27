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По традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии
27.06.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя ...
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