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"Поколение будущего" в новом проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

27.06.2020 10:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В статусе "молодежь" сейчас миллион 828 тысяч жителей нашей страны. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане от 14 до 31 года? Чем живут и о чем мечтают юные и амбициозные? Накануне Дня молодежи Агентство теленовостей представляет новую серию проекта "На контроле Президента" - "Поколение будущего".
 
Теги: Новости
 
 
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В статусе "молодежь" сейчас миллион 828 тысяч жителей нашей страны. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане от 14 до 31 года? Чем живут и о...
 
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