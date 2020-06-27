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"Поколение будущего" в новом проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"
27.06.2020 10:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ статусе "молодежь" сейчас миллион 828 тысяч жителей нашей страны. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане от 14 до 31 года? Чем живут и о чем мечтают юные и амбициозные? Накануне Дня молодежи Агентство теленовостей представляет новую серию проекта
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В статусе "молодежь" сейчас миллион 828 тысяч жителей нашей страны. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане от 14 до 31 года? Чем живут и о...
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