С 29 июня в ИВС на Окрестино могут начать принимать передачи

Источник материала: Tut.by

Глава минской милиции Иван Кубраков в ходе прямой линии заявил, что была проведена проверка по фактам многократных жалоб в СМИ на условия содержания в изоляторах на Окрестина. Информация о том, что административно задержанных не выводят на прогулки, что им не выдают матрацы и постельное белье, по словам Кубракова, не подтвердилась. Передачи могут начать принимать в понедельник, 29 июня, пакеты с вещами и продуктами будут проходить санобработку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иван Кубраков настаивает: информация о том, что над административно задержанными издеваются в ЦИП и ИВС на Окрестина не соответствует действительности.

Напомним, вот что заявлял после выхода на свободу отбывший «сутки» лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович:

— Ситуация, можно так говорить, жесткая. Все активисты, которых привозят туда, подвергаются пыткам. Забирают матрасы, создаются такие условия — или стоишь, или ходишь. Отказываются выводить на прогулку, перекрыта горячая вода. После суда посадили в камеру: ни матрасов, ни подушек. В двенадцатом часу разрешили взять матрасы, а они были в грязном состоянии, у них были одежные вши, настолько много, что потом ползали по всему телу, невозможно было заснуть. Причем хорошие матрасы были, но брать разрешалось только из кучи грязных. Моя камера была залита хлоркой - из-за этого мне два или три дня болели глаза, в горле першило. На мое требование дать чем-то вытереть это мне ответили: «Вот снимай штаны и вытирай".

А вот что успел сказать лидер БХД Павел Северинец, пока рассматривалось его очередное дело в суде (ему в сумме присудили уже 90 суток ареста, так что все лето, в том числе выборы президента, он может провести в изоляторе на Окрестина):

— Мяне трымаюць у карцары ІЧУ, дзе адключаная вада, мяне пазбавілі ўсіх рэчаў, і так ужо дзесяць дзён. На знак пратэсту мне давялося рэзаць руку. У Вольгі Мікалайчык (активистка, которая также отбывает административный арест — Прим. TUT.BY) такія самыя ўмовы. Нары ў карцары адкідваюцца з 22 гадзін вечара да 6 гадзін раніцы, у астатні час яны не адкідваюцца, карцар — бетонны пакой памерам 3 на 2 метры, сонца не бачна, на прагулкі мяне не выводзяць. Калі ноч халодная, не спіш, а адціскаешся ад падлогі, каб не змерзнуць.

— По каждому сообщению в СМИ проводилась проверка, в том числе по соблюдению санитарных норм, по тому, что не выдают матрацы и постельное белье, не выпускают на прогулки, — пояснил Иван Кубраков. — Факты не подтвердились.

Что касается передач от родственников, которые c 10 июня отказываются принимать , начальник ГУВД Мингорисполкома пояснил, что это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: через ИВС и ЦИП за определенный промежуток времени проходит больше людей, чем через СИЗО и колонии, где передачи не запрещены, а наоборот, в связи с пандемией увеличили разрешенный объем.

По словам Ивана Кубракова, передачи в ИВС и ЦИП на Окрестина планируют принимать с понедельника, 29 июня, пакеты с вещами и продуктами будут проходит санитарную обработку.