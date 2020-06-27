Источник материала: БT

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем вывести клубничные пятна Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не...

Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не проходит бесследно. Чем вывести красные пятна?Сегодня испытываемВ 100 миллилитров воды добавляем 1 чайную ложку перекиси водорода и замачиваем клубничные пятна в такой жидкости перед стиркой на 10-15 минут.Лимонная кислота тоже спешит на помощь. Разводим половину чайной ложки порошка в стакане воды. Выдерживаем красные следы в растворе 20-30 минут.Молочная кислота, говорят, тоже прекрасно справляется с клубничным соком на одежде. Что ж, подождем - увидим. Делаем испачканной ткани "маску" из скисшего молока на 2-3 часа.И еще один народный рецепт. Соду гасим уксусом так, чтобы получилась кашица. И наносим ее на яркие пятна. За полчаса средство должно справиться с ними. Проверим.1. Перекись водорода работает! Идеально чисто и невероятно быстро. Ура! И лимонная кислота не подвела. Даже не верится, что здесь совсем недавно были сложные пятна.2. Кислому молоку понадобилось гораздо больше времени, но главное - результат. А он идеален. Браво!3. А вот сода и уксус подвели. Пятна не исчезли, а наоборот - надежно зафиксировались. И теперь уже не отстираются.