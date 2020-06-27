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Чем вывести клубничные пятна

27.06.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не проходит бесследно. Чем вывести красные пятна?

Сегодня испытываем соду с уксусом, лимонную кислоту, перекись водорода и скисшее молоко
 
В 100 миллилитров воды добавляем 1 чайную ложку перекиси водорода и замачиваем клубничные пятна в такой жидкости перед стиркой на 10-15 минут.

Лимонная кислота тоже спешит на помощь. Разводим половину чайной ложки порошка в стакане воды. Выдерживаем  красные следы в растворе 20-30 минут.  

Молочная кислота, говорят, тоже прекрасно справляется с клубничным соком на одежде. Что ж, подождем - увидим. Делаем испачканной ткани "маску" из скисшего молока на 2-3 часа. 

И еще один народный рецепт. Соду гасим уксусом так, чтобы получилась кашица. И наносим ее на яркие пятна. За полчаса средство должно справиться с ними. Проверим.
  

Итоги и оценки 

1. Перекись водорода работает! Идеально чисто и невероятно быстро. Ура! И лимонная кислота не подвела. Даже не верится, что здесь совсем недавно были сложные пятна. 

2. Кислому молоку понадобилось гораздо больше времени, но главное - результат. А он идеален. Браво!  

3. А вот сода и уксус подвели. Пятна не исчезли, а наоборот - надежно зафиксировались. И теперь уже не отстираются. 

 
 
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Обожаю свежую сочную клубнику! Вот только по закону подлости вкусная встреча со спелыми соблазнительными ягодами случается в новой блузке. И, естественно, не...
 
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