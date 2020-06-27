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Милиция рассказала, сколько человек задержали на акции солидарности, прошедшей в Гродно накануне
27.06.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 июня вечером в Гродно прошла немногочисленная акция солидарности, в которой участвовало около 20 человек. На улице Ожешко ко времени начала акции милиции и сотрудников в штатском было больше, чем самих участников.
По данным милиции, всего в Гродно вечером 26 июня было задержано пять человек.
— За нарушение порядка проведения массовых мероприятий были задержаны жители областного центра. В отношении них был начат административный процесс. Сотрудники милиции предупреждали граждан об административной ответственности, а также о необходимости соблюдения общественного порядка, — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Сейчас задержанные гродненцы находятся в ИВС до рассмотрения административных дел в суде.
Напомним, еще до предполагаемой акции в Гродно задержали члена инициативной группы Светланы Тихановской Евгения Амплеева. По
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В пятницу, 26 июня, вечером в Гродно прошла немногочисленная акция солидарности, в которой участвовало около 20 человек. На улице Ожешко ко времени начала акции...
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