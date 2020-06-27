В Малюшичах работает пришкольный лагерь

Источник материала: Полымя

Летние каникулы – отличный способ не только отдохнуть, но и с пользой провести свободное время. Неважно, где вы находитесь: в городе или в деревне. Существует множество способов устроить себе незабываемый, но в то же время и полезный отдых.





Малюшичский учебно-педагогический комплекс предложил учащимся провести каникулы в детском оздоровительном лагере «Улыбка». Посещая лагерь, дети не только получают тепло и улыбку, но и развивают свои творческие способности, формируют навыки ведения здорового образа жизни.

Программа пребывания лагеря насыщена разными спортивно-познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников. 17 июня состоялось открытие лагерной смены, на котором дети смогли продемонстрировать свои таланты: пели песни, танцевали, читали стихи, инсценировали сказки.

А какие замечательные мероприятия прошли в нашем лагере: концертная программа «Волшебные звуки», викторина «В мире сказок», экологический поход «Мы и природа», познавательно-развлекательное мероприятие «ТОМ — тропа опасных мест», конкурс поделок «Сказочное кашпо», спортивный праздник «БЕЛАРУСИАДА» в рамках республиканской акции «Лето на здоровье». Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили наши воспитанники вместе со своими воспитателями Коженовой И. В. и Напорко Г. А.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.

Алла УЛАСЕВИЧ,

начальник ДОЛ «Улыбка».