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В местах отдыха в эти знойные дни для обеспечения безопасности работают спасатели

27.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Круглосуточно бригады спасателей курсируют по водным артериям Беларуси. 

Павел Лелевич, матрос-спасатель: "В первую очередь, приходя на пляж и к воде, не употреблять спиртные напитки, не баловаться в воде, не прыгать ни с пирсов, ни откуда. Следить за детьми. Если это дети до 14 лет, они вообще не должны находиться у воды без сопровождения взрослых".

Синоптики прогнозируют жаркое завершение выходных, сегодня на термометрах можно увидеть 30 градусов. Начало рабочей недели будет чуть менее теплым - от плюс 23 до 27 градусов.

 
 
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Круглосуточно бригады спасателей курсируют по водным артериям Беларуси.  Павел Лелевич, матрос-спасатель: "В первую очередь, приходя на пляж и к воде, не...
 
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