Источник материала: Радзiма





В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» состоялся online-конкурс детского творчества «Я б в спасатели пошел!».

В номинации «детская техника спасателей» конкурсантам необходимо было оформить свое любимое транспортное средство в стиле МЧС. На областном этапе лучшей работой среди участников старшей возрастной категории признан «пожарный велосипед», созданный гимназистом из Глуска Владиславом Подберёзкиным и педагогом-организатором гимназии Дианой Киселевич.

С победой Владислава поздравили первый секретарь Глусского районного комитета ОО «БРСМ» Анна Мартынова, инспектор РОЧС Станислав Берёзкин. Они вручили диплом и подарки от организаторов — Могилёвского областного управления МЧС и Могилёвского областного комитета ОО «БРСМ».

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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