ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Постоял в очереди - потерял работу. В МЧС говорят, майор ушел «по собственному желанию»

27.06.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 июня майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by — хотел купить вышиванки и был задержан. После этого стало известно, что спасатель лишился работы. Коллеги говорят, Дмитрий жил работой, они обратились с коллективным письмом к министру. Тем временем замминистра МЧС Александр Худолеев в ходе прямой линии 27 июня сообщил, что Шафранянский «уволился по собственному желанию, все открыто и понятно».


Дмитрий Шафранянский Фото: МЧС

Коллеги Дмитрия Шафранянского характеризуют его как человека скромного и самоотверженного, без остатка преданного профессии.

В профессии Дмитрий 17 лет. Два года назад сайт ведомства в проекте #МЧС20 писал о Дмитрии как об одном из лучших работников ведомства. В статье говорилось, что «еще курсантом Командно-инженерного института Дмитрий не раз отмечался благодарностями начальника института и был удостоен стипендии президента». Вуз он окончил с отличием, после чего стал работать начальником караула в Витебске. За отличную работу и решительные действия при тушении пожаров и спасении людей Дмитрий Шафранский неоднократно поощрялся руководством Витебского областного управления МЧС, Витебского городского исполнительного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Затем Дмитрию предложили вернуться в родной институт в качестве преподавателя. Здесь он участвовал в научных исследованиях, был автором научных статей. С 2015 года Дмитрий Шафранский вернулся в спасатели — стал начальником дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время работал в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.

23 июня Дмитрий пришел в магазин Symbal.by, чтобы купить на распродаже вышиванки. Возле магазина, который закроется со дня на день, образовалась очередь. Вскоре подъехал ОМОН, часть людей забросили в автозак, был среди них и Дмитрий. Однако как известно TUT.BY, протокол об административном нарушении на него не составляли.

Вскоре стало известно, что майора уволили с работы. Это известие шокировало коллег Дмитрия — они обратились с коллективным письмом к министру, и похоже, самого майора:

— Пока я в шоке, — пояснял он TUT.BY. — Но пожарные — они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят настоящих, настоящих спасателей. Это настоящее мужское министерство. Так что можете быть спокойны, что вы в безопасности.

Замминистра Александр Худолеев в ходе прямой линии коротко сообщил, что Дмитрий Шафранский «сам подал рапорт и был уволен по собственному желанию, все открыто и понятно». Мы пытались также получить пояснения у официального представителя МЧС Виталия Новицкого. Он лаконично ответил, что обсуждать «коллективное обращение», о котором говорят TUT.BY друзья Шафранского, не видит смысла — в адрес МЧС или лично министра Владимира Ващенко оно не поступало.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра МЧС Александр Худолеев сообщил, что Шафранянский «уволился по собственному желанию, все открыто и понятно».
 
Новости дня
Новости общества
 
И. Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика