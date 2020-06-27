Постоял в очереди - потерял работу. В МЧС говорят, майор ушел «по собственному желанию»

Источник материала: Tut.by

23 июня майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by — хотел купить вышиванки и был задержан . После этого стало известно, что спасатель лишился работы. Коллеги говорят, Дмитрий жил работой, они обратились с коллективным письмом к министру. Тем временем замминистра МЧС Александр Худолеев в ходе прямой линии 27 июня сообщил, что Шафранянский «уволился по собственному желанию, все открыто и понятно».



Дмитрий Шафранянский Фото: МЧС

Коллеги Дмитрия Шафранянского характеризуют его как человека скромного и самоотверженного, без остатка преданного профессии.

В профессии Дмитрий 17 лет. Два года назад сайт ведомства в проекте #МЧС20 писал о Дмитрии как об одном из лучших работников ведомства. В статье говорилось, что «еще курсантом Командно-инженерного института Дмитрий не раз отмечался благодарностями начальника института и был удостоен стипендии президента». Вуз он окончил с отличием, после чего стал работать начальником караула в Витебске. За отличную работу и решительные действия при тушении пожаров и спасении людей Дмитрий Шафранский неоднократно поощрялся руководством Витебского областного управления МЧС, Витебского городского исполнительного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Затем Дмитрию предложили вернуться в родной институт в качестве преподавателя. Здесь он участвовал в научных исследованиях, был автором научных статей. С 2015 года Дмитрий Шафранский вернулся в спасатели — стал начальником дежурной смены учебной пожарной аварийно-спасательной части. Последнее время работал в ПАСЧ-8 Первомайского района Минска.

23 июня Дмитрий пришел в магазин Symbal.by, чтобы купить на распродаже вышиванки. Возле магазина, который закроется со дня на день, образовалась очередь. Вскоре подъехал ОМОН, часть людей забросили в автозак , был среди них и Дмитрий. Однако как известно TUT.BY, протокол об административном нарушении на него не составляли.

Вскоре стало известно, что майора уволили с работы. Это известие шокировало коллег Дмитрия — они обратились с коллективным письмом к министру, и похоже, самого майора:

— Пока я в шоке, — пояснял он TUT.BY. — Но пожарные — они своих в беде не бросают. Если так не будет, то пачками будем погибать. Нас и руководство на это нацеливает, этому учит и министр. Поверьте, в министерстве много хороших людей, много ребят настоящих, настоящих спасателей. Это настоящее мужское министерство. Так что можете быть спокойны, что вы в безопасности.

Замминистра Александр Худолеев в ходе прямой линии коротко сообщил, что Дмитрий Шафранский «сам подал рапорт и был уволен по собственному желанию, все открыто и понятно». Мы пытались также получить пояснения у официального представителя МЧС Виталия Новицкого. Он лаконично ответил , что обсуждать «коллективное обращение», о котором говорят TUT.BY друзья Шафранского, не видит смысла — в адрес МЧС или лично министра Владимира Ващенко оно не поступало.