В Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. Такие звонки стали поступать в милицию после задержаний на акциях 18 и 19 июня, которые прошли в городах страны, и возле магазина Symbal.by. Кроме того, в Орше администратор телеграм-канала «Орша для жизни» и сторонник инициативной группы Светланы Тихановской.

Ивана Пруста задержали в Минске 26 июня. Во второй половине дня в пятницу он перестал выходить на связь. Коллеги нашли его в Московском РУВД, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, парень был задержан за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП). Парень находится в ИВС на Окрестина, сообщил Радыё «Свабода» дежурный в изоляторе.

Напомним, видео , где парень звонит в Московское РУВД появилось 24 июня. Он задал вопрос дежурному сотруднику, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. На что ему посоветовали «не нарушать правила общественного порядка, и все». Сотрудник РУВД ответил отрицательно на вопрос о том, «пакуют» ли мирных людей. Более того, заверил, что вообще никого не задерживают. В милицию с похожими вопросами звонили и другие люди. В МВД тогда отметили, что звонки подобного содержания отвлекают внимание сотрудников милиции от выполнения своих основных задач.

Также правозащитники 27 июня сообщили о задержании в Орше администратора телеграм-канала «Орша для жизни» Александр Андреева и сторонника инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Павла Парфененка. Возможная причина задержания — участие в «цепи солидарности» 19 июня. Они пробудут в изоляторе до понедельника, 29 июня.

В Браславе задержали Константина Галецкого, который участвовал в акции, его забрали прямо из дома.