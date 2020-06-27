|
В Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний
27.06.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. Такие звонки стали поступать в милицию после задержаний на акциях 18 и 19 июня, которые прошли в городах страны, и
Ивана Пруста задержали в Минске 26 июня. Во второй половине дня в пятницу он перестал выходить на связь. Коллеги нашли его в Московском РУВД,
По данным правозащитников, парень был задержан за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП). Парень находится в ИВС на Окрестина, сообщил
Напомним,
Также правозащитники 27 июня сообщили о задержании в Орше администратора телеграм-канала «Орша для жизни» Александр Андреева и сторонника инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Павла Парфененка. Возможная причина задержания — участие в «цепи солидарности» 19 июня. Они пробудут в изоляторе до понедельника, 29 июня.
В Браславе задержали Константина Галецкого, который участвовал в акции, его забрали прямо из дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали парня, который звонил в милицию узнать, как ему добраться на работу без задержаний
В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)