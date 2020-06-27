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И. Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность

27.06.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень ценю те усилия, которые прилагает наше государство для сохранения стабильности в Беларуси", - отметил прославленный атлет.

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Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень...
 
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