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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Тихон: Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень...

Такое мнение высказал двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон. "Я полностью поддерживаю и очень ценю те усилия, которые прилагает наше государство для сохранения стабильности в Беларуси", - отметил прославленный атлет.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите