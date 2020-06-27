«Народные блогеры Беларуси». Кто такие и что с ними сейчас происходит

Источник материала: Tut.by

Помимо профессиональных YouTube-блогеров с миллионами подписчиков и просмотров, в Беларуси в последние месяцы набирают популярность «народные блогеры». Их цель — не заработать денег, развлекая аудиторию, а поделиться наболевшим, рассказать о том, что волнует их самих и окружающих. Сегодня они уже серьезно влияют на общество и даже политику. Этот феномен уже привлек внимание властей, а сами авторы становятся фигурантами уголовных дел, не говоря уже про многочисленные «сутки» и штрафы. Рассказываем про «народных блогеров» Беларуси — кто они такие и что с ними происходит сейчас.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Эффект Тихановского»

Сергей Тихановский создал свой YouTube-канал «Страна для жизни» в марте 2019 года. Популярность ему принесло освещение положения предпринимателей, фермеров и бюджетников в регионах, а также критика показухи, бездействия и коррупции властей. Тихановский ездил по стране, общался с местными жителями и активистами, разбирался в региональных проблемах, которые он преподносил в том числе как следствие несовершенства системы в целом.

В итоге его усилиями вокруг канала появилось что-то вроде партии «народных блогеров» без формального членства, четкой структуры, иерархии и идеологии. Главный посыл этого движения — дать народу высказать наболевшее, быть услышанным и почувствовать солидарность. Эта квази-партия в последние месяцы начала абсорбировать мелкие и разрозненные группки активистов по всей стране, а бренд «Страна для жизни» стал узнаваемым и прекратил ассоциироваться с оптимистичным лозунгом властей.

Сейчас на канале Тихановского 242 тысячи подписчиков и в общей сложности более 30 миллионов просмотров.

Другие подобные каналы, использующие своеобразную «франшизу» Тихановского, появились в Молодечно, Мозыре, Лиде, Слуцке, Столбцах, Хойниках — их видео набирают от нескольких десятков до нескольких тысяч и десятков тысяч просмотров.

Другие популярные политические блогеры, говорящие с белорусами на понятном языке, тоже высказывают поддержку Тихановскому и призывают добиваться честной избирательной кампании.

«Народные блогеры» — кто они?

Лицами движения стали как узнаваемые у себя в регионах общественники, получившие новый импульс для продвижения своих идей, так и простые жители небольших белорусских городов и деревень, бойко и искренне высказывавшиеся на YouTube-каналах и полюбившиеся интернет-пользователям.



Фото: фейсбук Александра Кабанова

Сергей Петрухин и Александр Кабанов были известными брестскими активистами еще задолго до начала сотрудничества с Тихановским. Они уже два года возглавляют кампанию против строительства в городе аккумуляторного завода и все это время регулярно организовывали акции протеста и освещали ситуацию на своем YouTube-канале «Народный репортер» , на который подписано более 51 тысячи человек, а видео набрали более 12 миллионов просмотров. Петрухин в сентябре 2016 года пробовал выдвигаться в депутаты Палаты представителей, однако проиграл Леониду Бричу, обвинив власти в фальсификациях и нарушениях при досрочном голосовании. В 2019 году в парламент пробовал избраться уже Александр Кабанов, но его даже не зарегистрировали в качестве кандидата. Результатом их контактов с Тихановским в начале года стало то, что Кабанов стал фактическим пресс-секретарем и координатором инициативной группы Светланы Тихановской.



Фото: Радыё Свабода

Слуцкий блогер Владимир Неронский стал известен в феврале этого года, когда вместе с Тихановским делал материал о родном городе: они посещали заброшенные заводы, общались с людьми и снимали дом председателя местного райисполкома Андрея Янчевского. В марте его канал «Слуцк для жизни» стал постепенно набирать популярность (сейчас у него чуть более 13 тысяч подписчиков и около 760 тысяч просмотров).



Фото: Юлия Альгерчик

Самостоятельный политический блогер Владимир Цыганович — YouTube-канал MozgON , более 76 тысяч подписчиков и почти 12 миллионов просмотров — в своих видео касается многих проблем в стране: демография, бедность, произвол власти — иногда проводя параллели с актуальными и значимыми событиями прошлого и настоящего. Блогер говорит не только о политике, но и бытовых вещах, развлечениях или высказывает свое мнение об интересных ему мировых новостях.



Фото из социальной сети «Вконтакте»

Тракторист Евгений Васильков, автор каналов «Хроники механизатора» и недавно появившегося «Хойники для жизни», разразился тирадой на тему белорусских выборов: видео , где он критикует бюджетников за их недобросовестную работу в избирательных комиссиях и призывает одуматься, набрало почти 90 тысяч просмотров.

— Тракторист ворует солярку, доярка — молоко, сварщик — электроды, электрик — лампочки. Ну, кто-то что-то. Если есть что с работы потянуть, то можно. Такая система сложилась, что зарплата малая, и если можно что-то потянуть, то можно как-то прожить. А как живут учителя? За что они живут? Зарплат-то у них особо и нету. Что они могут украсть — мел из школы, со школьной доски? Оказывается, они воруют гораздо больше. Они, я так понимаю, воруют у нас будущее. А как воруют? Голосами. Выборы подделывают, воруют голоса, воруют будущее наших детей, — высказался сельчанин.

Беларусь он сравнил с не самой благополучной даже по меркам континента африканской страной.

— Нас опустили ниже плинтуса. Мы живем как в какой-то Южной Родезии (название британской колонии, ныне независимого государства Зимбабве. — прим. TUT.BY).

Преследование авторов и героев

Когда растущее влияние движения «народных блогеров» стало очевидным, у некоторых из них начались проблемы с законом. Одни уже являются фигурантами уголовных дел, другие отделались «сутками». Аресты и штрафы коснулись и героев популярных роликов.

В первую очередь это коснулось самого Сергея Тихановского, который был задержан, как только заявил о своих президентских амбициях — в итоге инициативную группу самого Тихановского не зарегистрировали, зато в президентскую гонку включилась его жена Светлана. 29 мая на предвыборном пикете в Гродно Сергея Тихановского вновь задерживают и уже надолго исключают из политической жизни, возбудив в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Владимир Неронский был задержан 6 мая и получил 15 суток административного ареста, к которым впоследствии добавлялись новые «сутки». В четверг стало известно, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) — той самой, по которой проходят люди, взятые под стражу по так называемому «делу Тихановского». Также он обвиняется по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса за февральские видео, в которых он нелестно отзывается о действующем главе Слуцкого района.

Пресс-секретаря инициативной группы Светланы Тихановской Александра Кабанова задержали 15 июня. Сергея Петрухина — на следующий день . Теперь оба, по информации правозащитников, проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу : Петрухина перевели в Минск, в доме родителей Кабанова проходил обыск. Как сообщается, задержание также связано с событиями 29 мая в Гродно .

Авторы YouTube-канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и Денис Колос еще в начале июня получили по 15 суток ареста. Мозырский фермер Александр Венгура, ролики с которым на канале Тихановского пользовались большой популярностью, получил тот же срок за неподчинение милиции и мелкое хулиганство.

Владимир Цыганович 9 июня был отправлен отбывать 15 суток ареста, которые он получил за протесты против повышения цен на бензин в конце февраля. В своих роликах в последнее время он все чаще высказывался в поддержку Тихановского и критиковал власти за репрессии в отношении активистов и политиков.

Административные наказания получают и герои роликов блогеров. Помимо Александра Венгуры, это коснулось и глубочанки Людмилы Борейко — героини самого популярного видео на канале Сергея Тихановского. После встречи с блогером она получила штраф 270 рублей за нарушение части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Как указано в протоколе, она осуществила «пикетирование путем публичного выражения своих общественно-политических интересов и личного отношения к действующей власти в режиме онлайн на YouTube-канале „Страна для жизни“ без соответствующего разрешения Глубокского районного исполнительного комитета».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Смелый монолог Людмилы Борейко на канале «Страна для жизни» набрал уже 1,1 миллиона просмотров. В своеобразном послании «городу и миру» она рассказывает, как обстоят дела на ее малой родине и в государстве в целом, а также критикует президента за бездействие в ситуации пандемии.