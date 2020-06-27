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«Народные блогеры Беларуси». Кто такие и что с ними сейчас происходит
27.06.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помимо профессиональных YouTube-блогеров с миллионами подписчиков и просмотров, в Беларуси в последние месяцы набирают популярность «народные блогеры». Их цель — не заработать денег, развлекая аудиторию, а поделиться наболевшим, рассказать о том, что волнует их самих и окружающих. Сегодня они уже серьезно влияют на общество и даже политику. Этот феномен уже привлек внимание властей, а сами авторы становятся фигурантами уголовных дел, не говоря уже про многочисленные «сутки» и штрафы. Рассказываем про «народных блогеров» Беларуси — кто они такие и что с ними происходит сейчас.
«Эффект Тихановского»
Сергей Тихановский создал свой YouTube-канал
В итоге его усилиями вокруг канала появилось что-то вроде партии «народных блогеров» без формального членства, четкой структуры, иерархии и идеологии. Главный посыл этого движения — дать народу высказать наболевшее, быть услышанным и почувствовать солидарность. Эта квази-партия в последние месяцы начала абсорбировать мелкие и разрозненные группки активистов по всей стране, а бренд «Страна для жизни» стал узнаваемым и прекратил ассоциироваться с оптимистичным лозунгом властей.
Сейчас на канале Тихановского 242 тысячи подписчиков и в общей сложности более 30 миллионов просмотров.
Другие подобные каналы, использующие своеобразную «франшизу» Тихановского, появились в Молодечно, Мозыре, Лиде, Слуцке, Столбцах, Хойниках — их видео набирают от нескольких десятков до нескольких тысяч и десятков тысяч просмотров.
Другие популярные политические блогеры, говорящие с белорусами на понятном языке, тоже высказывают поддержку Тихановскому и призывают добиваться честной избирательной кампании.
«Народные блогеры» — кто они?
Лицами движения стали как узнаваемые у себя в регионах общественники, получившие новый импульс для продвижения своих идей, так и простые жители небольших белорусских городов и деревень, бойко и искренне высказывавшиеся на YouTube-каналах и полюбившиеся интернет-пользователям.
Сергей Петрухин и Александр Кабанов были известными брестскими активистами еще задолго до начала сотрудничества с Тихановским. Они уже два года возглавляют кампанию против строительства в городе аккумуляторного завода и все это время регулярно организовывали акции протеста и освещали ситуацию на своем YouTube-канале
Слуцкий блогер Владимир Неронский стал известен в феврале этого года, когда вместе с Тихановским делал материал о родном городе: они посещали заброшенные заводы, общались с людьми и снимали дом председателя местного райисполкома Андрея Янчевского. В марте его канал
Самостоятельный политический блогер Владимир Цыганович — YouTube-канал
Тракторист Евгений Васильков, автор каналов «Хроники механизатора» и недавно появившегося «Хойники для жизни», разразился тирадой на тему белорусских выборов:
— Тракторист ворует солярку, доярка — молоко, сварщик — электроды, электрик — лампочки. Ну, кто-то что-то. Если есть что с работы потянуть, то можно. Такая система сложилась, что зарплата малая, и если можно что-то потянуть, то можно как-то прожить. А как живут учителя? За что они живут? Зарплат-то у них особо и нету. Что они могут украсть — мел из школы, со школьной доски? Оказывается, они воруют гораздо больше. Они, я так понимаю, воруют у нас будущее. А как воруют? Голосами. Выборы подделывают, воруют голоса, воруют будущее наших детей, — высказался сельчанин.
Беларусь он сравнил с не самой благополучной даже по меркам континента африканской страной.
— Нас опустили ниже плинтуса. Мы живем как в какой-то Южной Родезии (название британской колонии, ныне независимого государства Зимбабве. — прим. TUT.BY).
Преследование авторов и героев
Когда растущее влияние движения «народных блогеров» стало очевидным, у некоторых из них начались проблемы с законом. Одни уже являются фигурантами уголовных дел, другие отделались «сутками». Аресты и штрафы коснулись и героев популярных роликов.
В первую очередь это коснулось самого Сергея Тихановского, который был задержан, как только заявил о своих президентских амбициях — в итоге инициативную группу самого Тихановского не зарегистрировали, зато в президентскую гонку включилась его жена Светлана. 29 мая на предвыборном пикете в Гродно Сергея Тихановского вновь задерживают и уже надолго исключают из политической жизни,
Владимир Неронский был задержан 6 мая и получил 15 суток административного ареста, к которым впоследствии добавлялись новые «сутки». В четверг стало известно, что в отношении него также
Пресс-секретаря инициативной группы Светланы Тихановской Александра Кабанова
Авторы YouTube-канала «Мозырь для жизни» Александр Цуканов и Денис Колос еще в начале июня получили по 15 суток ареста. Мозырский фермер Александр Венгура, ролики с которым на канале Тихановского пользовались большой популярностью,
Владимир Цыганович 9 июня был
Административные наказания получают и герои роликов блогеров. Помимо Александра Венгуры, это коснулось и глубочанки Людмилы Борейко — героини самого популярного видео на канале Сергея Тихановского. После встречи с блогером она
Смелый монолог Людмилы Борейко на канале «Страна для жизни» набрал уже 1,1 миллиона просмотров. В своеобразном послании «городу и миру» она рассказывает, как обстоят дела на ее малой родине и в государстве в целом, а также критикует президента за бездействие в ситуации пандемии.
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Феномен «народных блогеров» уже привлек внимание властей, а сами авторы становятся фигурантами уголовных дел, не говоря уже про многочисленные сутки и штрафы....
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