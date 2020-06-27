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Минздрав: Запрет на использование воды в пострадавших районах Минска снимут в ближайшее время

27.06.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой ночью санитарно-гигиеническая служба Минска проверяла пробы воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах. В итоге днем 27 июня Минздрав сообщил, что запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах снимут в ближайшее время.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всего проверено 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска.

«Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям», — сообщили в Минздраве.

Более суток, по данным ведомства, в Фрунзенском районе «не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований».

«По Московскому району (квартал Громова — Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю в трех образцах 1,05 — 1,26 ПДК (предельно допустимая концентрация) хлорорганические соединения (хлороформ). По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня — вода соответствует всем требованиям. Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе продолжается в круглосуточном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Этой ночью санитарно-гигиеническая служба Минска проверяла пробы воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах.
 
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