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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Караник: Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам "Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены. В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных...

"Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены. В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных стационарах, никто из них на отсутствие выплат не жаловался. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем", - сказал Владимир Караник.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите