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В. Караник: Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам
27.06.2020 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены. В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных стационарах, никто из них на отсутствие выплат не жаловался. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем", - сказал Владимир Караник.
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"Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены. В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных...
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