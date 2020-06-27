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В Минске милиционер спас утопающего
27.06.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо время патрулирования мест массового отдыха граждан в Антоновском парке сержант Максим Карнильчик увидел на дне водоема мужчину. Милиционер бросился в воду, достал утопающего и оказал ему первую медицинскую помощь. После спасенный был передан медикам. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
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Во время патрулирования мест массового отдыха граждан в Антоновском парке сержант Максим Карнильчик увидел на дне водоема мужчину. Милиционер бросился в воду,...
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