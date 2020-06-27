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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах снят Накануне вечером и ночью санитарно-гигиеническая служба города проверила более ста проб. По органолептическим и физико-химическим показателям вода соответствует...

Накануне вечером и ночью санитарно-гигиеническая. По органолептическим и физико-химическим показателям вода соответствует норме. Следует отметить, что по Фрунзенскому району пробы с отклонениями не регистрируются более суток. В Московском же несоответствия по физико-химическому показателю отмечались в трех образцах. Была предельно допустимая концентрация хлорорганических соединений. Сегодня же все пробы воды соответствуют норме.Мониторинг качества и безопасности питьевой воды специалисты продолжают в круглосуточном режиме.