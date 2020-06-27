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Запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах снят
27.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне вечером и ночью санитарно-гигиеническая
Мониторинг качества и безопасности питьевой воды специалисты продолжают в круглосуточном режиме.
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Накануне вечером и ночью санитарно-гигиеническая служба города проверила более ста проб. По органолептическим и физико-химическим показателям вода соответствует...
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