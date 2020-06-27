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Теме развития туризма была посвящена пресс-конференции в Министерстве отрасли

27.06.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Улучшение туристической инфраструктуры

Нынешний коронакризис обнажил проблемы туризма в стране. Такое мнение выразили участники пресс-конференции в Министерстве отрасли. Она прошла накануне. Необходимо улучшение инфраструктуры и сервиса.  Этим и планируют заняться в ближайшее время.

Спорт - важная составляющая имиджа страны

В формировании позитивного образа страны для иностранных туристов серьезно помогает проведение в Беларуси международных спортивных событий. В следующем году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею. Отметим также и планируемое проведения финала Лиги чемпионов по мини-футболу.

 
 
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Улучшение туристической инфраструктуры Нынешний коронакризис обнажил проблемы туризма в стране. Такое мнение выразили участники пресс-конференции в...
 
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