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Стало известно о состоянии третьего рабочего, которого достали из колодца рядом со стройкой метро в Минске

27.06.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 26 июня на проспекте Дзержинского рядом с площадью Богушевича произошло ЧП. Из кабельного колодца извлекли троих мужчин без сознания, их пытались реанимировать прямо в первой полосе проезжей части, однако двоих рабочих спасти не удалось.


Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY

Третьего доставили в больницу. Как сообщили TUT.BY в Минздраве, его уже перевели из реанимации в обычное отделение, состояние пациента — средней тяжести.

По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы. Детали в МЧС не сообщают, теперь делом занимается Следственный комитет. Другие подробности пока не известны.

Напомним, сейчас ведутся работы по благоустройству площади Богушевича, где расположена одноименная станция третьей линии метро.

 
 
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Мужчину перевели из реанимации в обычное отделение, состояние пациента - средней тяжести.
 
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