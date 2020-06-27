ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оригинальные образы для летнего города с льняным костюмом-тройкой

27.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Костюм-тройка - ультрамодный в этом сезоне. Но об этом никогда не догадаешься, глядя на этот образ. Это скучно, предсказуемо, так носили 100 лет назад и пора бы прекратить эту надоевшую традицию. Дело могли бы спасти аксессуары, но обычная сумка-шопер и лодочки на это не способны.
 

Что в тренде?

В 2020 кутюрье решили массово переселить костюмы-тройки из мужского гардероба в женский. Но, конечно же, это не механическое взаимствование, а творческий процесс. Костюмы с жилетами адаптированы под женские фигуры, но не теряют флера строгой маскулинности.  И это не затмевает, а лишь подчеркивает хрупкость и внутреннюю силу прекрасных дам. Популярные расцветки - полоска, насыщенные летние краски, светлые оттенки.

Вечерний образ

А вот это уже модная леди. Льняной костюм-тройку, особенного такого выразительного цвета, необязательно использовать только в деловых целях. В нем запросто можно отправиться на свидание и на вечеринку. Летом надеваем жилет на голое тело и приправляем аксессуарами. Золотые цепи с подвесками в несколько ярусов, микросумочка жесткой формы тоже с золотой цепью и изящные босоножки. 

Летний повседневный  образ 

Льняной костюм-тройка вовсе не такой строгий, как его классические родственники. На его базе вполне можно составить расслабленный городской образ, вдохновленный морской тематикой. Добавляем любимую вещь всех француженок - тельняшку, накидываем жакет на плечи, обуваем удобные шлепанцы и вуаля.

Модный лайфхак

Лен - прекрасный материал на лето. Но в нем есть подвох. Если вам не повезет, то вы будете выглядеть помято и небрежно. Обязательно смотрите на состав, должен быть небольшой процент синтетики. И тогда ваш лен будет и стираться, и утюжиться хорошо. И служить вам верой и правдой.

Модные выводы

Трендовый костюм-тройку не следует носить по старинке - с белой рубашкой и черной сумкой.

Стильный образ на выход - это жилет, брюки, жакет плюс модные аксессуары: золотые цепочки и микросумочка.

Оригинальный лук для летнего города получился с тельняшкой, крупными очками от солнца и сумкой средних габаритов с цепью вместо ручки.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Костюм-тройка - ультрамодный в этом сезоне. Но об этом никогда не догадаешься, глядя на этот образ. Это скучно, предсказуемо, так носили 100 лет назад и пора бы...
 
Новости дня
Новости общества
 
На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика