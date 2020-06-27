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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оригинальные образы для летнего города с льняным костюмом-тройкой Костюм-тройка - ультрамодный в этом сезоне. Но об этом никогда не догадаешься, глядя на этот образ. Это скучно, предсказуемо, так носили 100 лет назад и пора бы...

Костюм-тройка - ультрамодный в этом сезоне. Но об этом никогда не догадаешься, глядя на этот образ. Это скучно, предсказуемо, так носили 100 лет назад и пора бы прекратить эту надоевшую традицию. Дело могли бы спасти аксессуары, но обычная сумка-шопер и лодочки на это не способны.В 2020 кутюрье решили массово переселить костюмы-тройки из мужского гардероба в женский. Но, конечно же, это не механическое взаимствование, а творческий процесс. Костюмы с жилетами адаптированы под женские фигуры, но не теряют флера строгой маскулинности. И это не затмевает, а лишь подчеркивает хрупкость и внутреннюю силу прекрасных дам. Популярные расцветки - полоска, насыщенные летние краски, светлые оттенки.А вот это уже модная леди. Льняной костюм-тройку, особенного такого выразительного цвета, необязательно использовать только в деловых целях. В нем запросто можно отправиться на свидание и на вечеринку. Летом надеваем жилет на голое тело и приправляем аксессуарами. Золотые цепи с подвесками в несколько ярусов, микросумочка жесткой формы тоже с золотой цепью и изящные босоножки.Льняной костюм-тройка вовсе не такой строгий, как его классические родственники. На его базе вполне можно составить расслабленный городской образ, вдохновленный морской тематикой. Добавляем любимую вещь всех француженок - тельняшку, накидываем жакет на плечи, обуваем удобные шлепанцы и вуаля.Лен - прекрасный материал на лето. Но в нем есть подвох. Если вам не повезет, то вы будете выглядеть помято и небрежно. Обязательно смотрите на состав, должен быть небольшой процент синтетики. И тогда ваш лен будет и стираться, и утюжиться хорошо. И служить вам верой и правдой.Трендовый костюм-тройку не следует носить по старинке - с белой рубашкой и черной сумкой.Стильный образ на выход - это жилет, брюки, жакет плюс модные аксессуары: золотые цепочки и микросумочка.Оригинальный лук для летнего города получился с тельняшкой, крупными очками от солнца и сумкой средних габаритов с цепью вместо ручки.