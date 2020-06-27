Лукашенко: Быть белорусами - это самим принимать решения в своей жизни и жизни страны

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что выпускной бал — это событие, которое останется для молодых людей одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени прежде всего потому, что это время юности. Он подчеркнул, что у выпускников все еще впереди и они многое могут успеть.

— Знаю, эти годы были яркими и интересными, но и нелегкими. Освоить профессию — великий труд. И я горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно. Вы сделали главное — поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь, — обратился к выпускникам Лукашенко.

Он отметил, что уже завтра выпускники начнут воплощать в жизнь свои мечты, реализовывать амбициозные планы. -

— Такие, которыми и должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы этого будете хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы и наш национальный характер формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты — наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле, — сказал президент.

Александр Лукашенко также напомнил, что нынешние поколения — наследники победителей. По его словам, это ко многому обязывает, но главное — дает право гордиться своим происхождением, своей страной и историей.

— Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня мечтаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции.

По словам президента, он рад тому, что выпускники уже включены в реальную жизнь, а не иллюзорную, которую порой пытаются навязать людям, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализуют свои таланты в культуре и искусстве.

Особые слова признательности он адресовал выпускникам медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации проявили себя настоящими профессионалами.

— В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках, — отметил Александр Лукашенко.

— Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного — сберечь свою страну. Это (суверенитет) не абстрактное понятие — это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы, — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Республиканский бал выпускников — добрая традиция, которая повторяется из года в год. Он призвал молодежь сделать все, чтобы подобные традиции продолжали жить.

— Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций — мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки!

Лукашенко поздравил выпускников с сегодняшним днем и назвал его великим.

— Поверьте, другого такого счастливого, радостного дня в вашей жизни не будет, — пояснил он. — Будут разные времена. И дети у вас будут — вы будете радоваться тому, что они родились. Вы будете радоваться, когда ваши дети закончат школу, вуз. Но то, что происходит сегодня с вами, бывает только один раз в жизни. Даже если вы получите еще одно, два, три образования, уже такой радости не будет. Вы преодолели самый тяжелый этап в своей жизни.

Глава государства также посоветовал выпускникам делать все своевременно. Он обратил внимание, что если сегодня что-то не сделать, то завтра для этого может не быть возможности.

— И на злобу дня. Я вас очень прошу: покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или ослеп, что у нас есть настоящая молодежь — красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее.

Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения его участников. Благодарности президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов. В ответ выпускники вручили главе государства памятный сувенир «Беларусь — мая Радзiма», изготовленный с применением лазерных технологий и нанесением специальных покрытий.