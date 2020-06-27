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На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии

27.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Задание на лето - 70 часов в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии. Каждый день в 9:30 в небо поднимаются винтокрылые машины Ми-2. Курсанты отрабатывают фигуры пилотажа. Будущих пилотов курируют опытные летчики-инструкторы. С высоты полета - репортаж Ольги Масловской (видео)
 
 
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Задание на лето - 70 часов в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии. Каждый день в 9:30 в небо...
 
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