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На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии
27.06.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадание на лето - 70 часов в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии. Каждый день в 9:30 в небо поднимаются винтокрылые машины Ми-2. Курсанты отрабатывают фигуры пилотажа. Будущих пилотов курируют опытные летчики-инструкторы. С высоты полета - репортаж Ольги Масловской (видео).
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На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии
Задание на лето - 70 часов в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии. Каждый день в 9:30 в небо...
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