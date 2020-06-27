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Чем запомнится уходящая неделя, расскажем в "Главном эфире"
27.06.2020 20:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроблемы, которые волнуют людей, наш путь развития, борьба с пандемией и предвыборная кампания. Обо всем этом - из первых уст. О чем Президент говорил с активом региона на встрече в Солигорске. Закрытая часть и эксклюзивные кадры от личного оператора, которые удалось получить Агентству теленовостей. Чем еще запомнится уходящая неделя, расскажем завтра вечером в
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Проблемы, которые волнуют людей, наш путь развития, борьба с пандемией и предвыборная кампания. Обо всем этом - из первых уст. О чем Президент говорил с активом...
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