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В их руках - будущее Беларуси. Лучших выпускников страны сегодня собрал Республиканский бал с участием Президента

27.06.2020 20:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Быть верными своей стране и сберечь ее независимость! Сегодня Президент напутствовал выпускников высших учебных заведений. Они стали участниками Республиканского бала.


Республиканский бал выпускников


Он ежегодно проходит в белорусской столице и собирает на одной площадке лучших из лучших. Традиционно  - при участии Главы государства. Сегодня бал объединил без малого триста ребят, которые показали выдающиеся результаты в учебе. Секрет их успеха - ежедневное и многолетнее усердие и трудолюбие. Они представляют все регионы и лучшие вузы страны, которые вправе гордиться своими вчерашними студентами. В их руках - благополучие, стабильность и мир в суверенной Беларуси. И все они могут сделать нашу страну еще краше и сильнее.

В их руках - будущее Беларуси. Лучших выпускников страны сегодня собрал Республиканский бал с участием Президента


Глава государства особо отметит, что выпускники - наследники великого подвига 40-ых. И это дает право гордиться своей историей и своей страной. А стремление к трудовым подвигам поможет ребятам достичь карьерных успехов и приумножить национальное богатство. Приступать они смогут уже после выходных. У каждого уже есть гарантированное первое рабочее место. Оно станет ступенькой к важным достижениям. Немало слов благодарности сегодня прозвучало и в адрес тех, кто воспитал это поколение - педагогам и родителям. Лучших ребят Президент отметил лично. О тех, кто удостоен такой чести, расскажем и покажем в "Панораме". 
 
 
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Быть верными своей стране и сберечь ее независимость! Сегодня Президент напутствовал выпускников высших учебных заведений. Они стали участниками...
 
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