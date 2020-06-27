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Республиканский бал выпускников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В их руках - будущее Беларуси. Лучших выпускников страны сегодня собрал Республиканский бал с участием Президента Быть верными своей стране и сберечь ее независимость! Сегодня Президент напутствовал выпускников высших учебных заведений. Они стали участниками...

Быть верными своей стране и сберечь ее независимость! Сегодня Президент напутствовал выпускников высших учебных заведений. Они стали участниками Республиканского бала.Он ежегодно проходит в белорусской столице и собирает на одной площадке лучших из лучших. Традиционно - при участии Главы государства. Сегодня бал объединил без малого триста ребят, которые показали выдающиеся результаты в учебе. Секрет их успеха - ежедневное и многолетнее усердие и трудолюбие. Они представляют все регионы и лучшие вузы страны, которые вправе гордиться своими вчерашними студентами. В их руках - благополучие, стабильность и мир в суверенной Беларуси. И все они могут сделать нашу страну еще краше и сильнее.Глава государства особо отметит, что выпускники - наследники великого подвига 40-ых. И это дает право гордиться своей историей и своей страной. А стремление к трудовым подвигам поможет ребятам достичь карьерных успехов и приумножить национальное богатство. Приступать они смогут уже после выходных. У каждого уже есть гарантированное первое рабочее место. Оно станет ступенькой к важным достижениям. Немало слов благодарности сегодня прозвучало и в адрес тех, кто воспитал это поколение - педагогам и родителям. Лучших ребят Президент отметил лично. О тех, кто удостоен такой чести, расскажем и покажем в "Панораме".