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Республиканский бал выпускников объединил почти три сотни парней и девушек
27.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни достойны признания и поощрения. Республиканский бал выпускников объединил почти три сотни парней и девушек, кто за годы учебы проявил себя, показал выдающиеся результаты.
Лучшие из лучших сегодня приглашены на Президентский бал. Событие, которое бывает раз в жизни, а потому эмоции у его участников зашкаливали, волнение у многих было запредельным, да и подготовка заняла далеко не один день. Обязательное традиционное напутствие от Главы государства поколению будущего. Ведь это именно им после того, как отзвучат праздничные фанфары и стихнут звуки волнующего танца, предстоит принимать эстафету и кирпичик за кирпичиком продолжать строить суверенную Беларусь - успешную и миролюбивую. Этим вечером звучало немало слов благодарности и в адрес тех, кто воспитал это поколение - педагогов и родителей.
О тех, кто своим упорством и трудом заслужил этот день и закружил в праздничном вальсе, Вероника Бута.
Выпускной бал - 2020. Поколение будущего
Воодушевленные и, конечно же, немного взволнованные… Неудивительно. Ведь они - поколение будущего! А это очень ответственно. Этот день они ждали несколько лет (кто-то 4 года, кто-то и вовсе 6). Хотя вернее сказать, не просто ждали, а во многом ради него не спали ночами, зубрили часами, конспектировали томами. Все трудности студенчества у них уже позади.
Президентский бал бывает раз в жизни
Последние трудности для многих закончились лишь накануне. Девочки поймут. Выбор наряда - дело, по сложности сравнимое со сдачей сессии. Справились все без исключения на отлично. Образ продуман от и до: прическа, платье, туфли. Еще бы, девушку пригласили на самый настоящий бал.
Альбина Цыбрук приехала в Минск из небольшого поселка Лидского района 4 года назад. Решила посвятить себя логистике. И уже год как работает в международной транспортной компании. Девушка не сомневается: ее вклад в экономику страны будет весомый, она и ее однокурсники приложат все усилия.
Багаж знаний у ребят в свои 20 уже впечатляет. А столько еще впереди! Но уже с высоты своего опыта они знают, что пожелать будущим студентам, чтобы и те спустя пару лет оказались тоже в числе первых. А вот сегодня они могут себе позволить практически все (в рамках закона, конечно).
Они - герои вечера! Торжественности момента могут позавидовать голливудские звезды. Девушек и юношей сегодня разрывают на интервью все телеканалы страны. Самые яркие фрагменты праздника ребята увидят ближе к полуночи. Специально для них снимают выпускной фильм.
Напутственные слова от Президента
По доброй традиции поколение будущего лично поздравляет первое лицо страны. Искренние слова - каждому: педагогам - благодарность за труд, результатом которого можно сегодня гордиться, ребятам - напутствие во взрослую жизнь. У них все впереди. Важно выбрать верный путь.
Конечно, впереди у них и победы, и поражения. Главное - не терять веру в себя. И не пасовать перед трудностями. Об этом как никто иной знают медики. Выпускники медвузов уже успели проявить себя настоящими профессионалами в борьбе с COVID. Президент не сомневается: каждый из этих ребят станет поводом для гордости!
Достойны признания и поощрения
И исключительно в их честь играет Президентский оркестр. Серьезная заявка на успех. Хотя к успеху им не привыкать. Золотые медали в школе, красные дипломы в вузах, первые места на соревнованиях и конференциях. Сегодняшняя - еще более трепетная награда… Благодарность Президента поистине лучшим из лучших и тем, кто их такими сделал.
Возможно, через пару лет в свою коллекцию эти ребята добавят и госнаграды за какое-нибудь выдающееся изобретение. Но придется постараться - конкуренция высокая. В этом году выпускниками вузов стали 53,5 тысячи человек. Ценить наследие, совершенствоваться, быть патриотами, благодарить, хранить верность традициям, посвятить свой талант Беларуси. Такой путь выбирают эти молодые ребята. Верность, честь, любовь, дружба, талант и труд. Такие простые и понятные ценности. На них зиждется наш личный успех и успех всей страны. Строить наше будущее молодые ребята начнут уже с завтрашнего дня. А сегодня они просто заслуженно отдыхают.
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Они достойны признания и поощрения. Республиканский бал выпускников объединил почти три сотни парней и девушек, кто за годы учебы проявил себя, показал выдающиеся...
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