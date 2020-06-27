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Председатель Каменецкого райисполкома: В 2019 году Беловежскую пущу посетили более 550 тысяч туристов
27.06.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВалентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома: "2019 год был максимально успешен в области туризма. Нас посетили, в первую очередь наш центр притяжения туризма - Беловежскую пущу, более 550 тысяч туристов. Где-то порядка 75 тысяч по безвизу посетили Беловежскую пущу".
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Председатель Каменецкого райисполкома: В 2019 году Беловежскую пущу посетили более 550 тысяч туристов
Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома: "2019 год был максимально успешен в области туризма. Нас посетили, в первую очередь наш центр притяжения...
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