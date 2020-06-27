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Путешествуем по Беларуси. Каменецкий район
27.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКуда отправиться путешествовать этим летом - вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты. Например, Каменецкий район славится не только Дедом Морозом и Беловежской пущей. Удивить здесь могут теплым приемом, национальными традициями и кухней на высоте. Полет на кукурузнике тоже входит в меню.
Как сохраняются традиции и почему прошлое сегодня востребовано как никогда - расскажет Ксения Лебедева.
Потенциал агротуризма - в продвижении национальных традиций
Наталья продвигает в районе гастрономический туризм. Традиционные рецепты собирает у старожилов. А вместе с ними и песни наших предков. Чтобы целостно рассказывать иностранным гостям о культуре белорусов. Год назад ради этого с семьей переехала из Бреста сюда, в Каменецкий район.
Объединение агроусадеб сделает бизнес прибыльным, а путешествие разнообразным
Продвигает и инициативу создания кооператива из агроусадеб. Говорит, так будет всем проще с привлечением гостей и заработком. Участники группы за один день смогут попробовать себя в роли пчеловода, затем им покажут как готовится сыр, но перед этим придется подоить корову - и все разные локации. Говорит, что у гостей из Польши и Германии, кто опробовал такую цепочку, оставались незабываемые впечатления. Ирина Павловна несколько лет назад обратилась к старинной технике плетения поясов. Вспомнила, что когда-то тети, бабушки, прабабушки были знатными мастерицами в этом деле. Теперь передает свои знания в рамках мастер-классов.
Каменецкий район - лидер по количеству агроусадеб на Брестчине
Каменецкий район имеет туристическую направленность - более 70 агроусадеб - больше всех в Брестской области. Рядом граница с Польшей и, конечно, Беловежская пуща. Посмотрим на все с высоты.
Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома: "2019 год был максимально успешен в области туризма. Нас посетили, в первую очередь наш центр притяжения - Беловежскую пущу, более 550 тысяч туристов. Что отрадно, каждый год они процентов на 10-12 прирастают. Порядка 75 тысяч - это по безвизу посетили Беловежскую пущу. Самое старейшее оборонительное сооружение у нас в районе находится - Каменецкая башня".
Туристический потенциал района не ограничивается Беловежской пущей, вежей и агроусадьбами. Постоянно разрабатываются новые маршруты как на земле, так и в воздухе. Регулярно проводятся экскурсии вот на таком красавце Ан-2. Чтобы каждый гость Брестчины с высоты птичьего полета прочувствовал красоту белорусской земли.
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Куда отправиться путешествовать этим летом - вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты....
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