«Будете пить сейчас это сами». Лукашенко рассказал, как заставил чиновников «шевелиться»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, что узнал о проблемах с водой в Минске, еще будучи в Москве. И все время держал ситуацию под контролем. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Прилетел, а к обеду уже слышу, что с водой в Минске что-то не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички прятать от них уже надо, чтоб не сожгли страну. Ну, думаю, наблюдаю… Уже пресс-секретарь передала в СМИ, что президент держит под контролем. Знаю, что зашевелился Турчин, Сивак там, — рассказал Лукашенко, общаясь с активом Минской области.

По словам президента, ЧП произошло из-за того, что во время ремонта застоявшаяся вода попала в трубы, когда, увидели, что вода не очень хорошая, стали очищать реагентами и передозировали.

— Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим». Действительно, утром перед отлетом к вам набираю Сивака: «Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница осталась. Замываем, зачищаем». Санстанция, спрашиваю, анализ взяла? Взяла! Водоканал? У них своя лаборатория. Вот, взяли, доложили утром, ликвидировали.

Президент пояснил для чего это рассказал:

— Диктатура — это плохо. А когда за ночь решили проблему тяжелейшую: диктатура — это хорошо. При чем тут диктатура? Должна быть ответственность.

Лукашенко добавил, что у страны нет нефтедолларов, деньгами проблему не зальешь это, поэтому должны быть дисциплина и ответственность.