ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Будете пить сейчас это сами». Лукашенко рассказал, как заставил чиновников «шевелиться»

27.06.2020 21:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, что узнал о проблемах с водой в Минске, еще будучи в Москве. И все время держал ситуацию под контролем. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Прилетел, а к обеду уже слышу, что с водой в Минске что-то не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички прятать от них уже надо, чтоб не сожгли страну. Ну, думаю, наблюдаю… Уже пресс-секретарь передала в СМИ, что президент держит под контролем. Знаю, что зашевелился Турчин, Сивак там, — рассказал Лукашенко, общаясь с активом Минской области.

По словам президента, ЧП произошло из-за того, что во время ремонта застоявшаяся вода попала в трубы, когда, увидели, что вода не очень хорошая, стали очищать реагентами и передозировали.

— Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим». Действительно, утром перед отлетом к вам набираю Сивака: «Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница осталась. Замываем, зачищаем». Санстанция, спрашиваю, анализ взяла? Взяла! Водоканал? У них своя лаборатория. Вот, взяли, доложили утром, ликвидировали.

Президент пояснил для чего это рассказал:

— Диктатура — это плохо. А когда за ночь решили проблему тяжелейшую: диктатура — это хорошо. При чем тут диктатура? Должна быть ответственность.

Лукашенко добавил, что у страны нет нефтедолларов, деньгами проблему не зальешь это, поэтому должны быть дисциплина и ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент пояснил для чего это рассказал: «Диктатура - это плохо. А когда за ночь решили проблему тяжелейшую: диктатура - это хорошо. При чем тут диктатура? Должна...
 
Новости дня
Новости общества
 
Путешествуем по Беларуси. Каменецкий район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика