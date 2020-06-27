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Свообода и солидарность. В Минске прошел велопробег

28.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 30 человек приняли участие в велопробеге солидарности, который прошел 27 июня в Минске. Не обошлось без задержаний. Правда, парня довольно быстро отпустили.

Стартовал велопробег в 20.30 от Дворца Спорта. Колонна направилась по велодорожке вдоль Свислочи, в сторону центра города.







Не обошлось без задержаний. Как рассказали участники велопробега, в районе Зыбицкой люди в штатском набросились на проезжающих и задержали одного из участников.

Парня доставили в РУВД Первомайского района. «Профилактическую беседу» проводил подполковник. Примерно через полчаса молодого человека отпустили без составления протокола.



 
Теги: Минск
 
 
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Более 30 человек приняли участие в велопробеге солидарности, который прошел 27 июня в Минске.
 
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