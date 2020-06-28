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Дубровенские школьники проводят лето с пользой

28.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские школьники проводят лето с пользой

Программа летнего досуга у каждого школьника своя. Для кого-то это время настоящего отдыха от школьного ритма и домашних заданий, кто-то, например, отправляется в путешествие. В этом году планы многих подкорректированы с учетом эпидемиологической ситуации. Папы и мамы стараются обеспечить июньско-августовское времяпрепровождение дочери или сына. Их вниманию, — в зависимости от возраста и запросов, местонахождения учреждения образования, — вариации занятости.

С начала июня на Витебщине действует более 60 лагерей труда и отдыха, а всего на летних каникулах смогут подзаработать порядка 1,5 тыс. ребят старше 14 лет примерно в 100 трудовых лагерях. Продолжительность смены — 18 дней. Основные задачи — текущий ремонт учреждений образования, сборка и ремонт мебели, пошив постельного белья, некоторые виды сельхозработ. Финансируют лагеря территориальные управления по труду, занятости и социальной защите населения. Кстати, лето — самое время родителям напомнить детям правила безопасного поведения. Папы и мамы обязаны знать о занятиях и местонахождении своих детей.

В городских школах Дубровенского района с 9 июня открылись лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, где отдыхают и работают в общей сложности 27 старшеклассников. Здесь школьники проводят ремонтные работы в учебных помещениях, благоустраивают территорию. Одним словом, работы хватает, как и желания юных дубровенцев подзаработать.

В средней школе № 2 г.Дубровно двенадцать школьников зачислены в трудовой лагерь дневного пребывания «Лидер». Учащийся школы Илья Чернявский не скрывает удовольствия от времени на каникулах, проведенного в лагере:

—Наш отряд дружный и сплоченный, который день иду в лагерь с радостью. Здесь друзья и здесь классно! Время за работой пробегает незаметно, зато после ждет вкусный обед, а кормят нас три раза в день, — отмечает десятиклассник. — В свободное время мы участвуем в различных конкурсах, спортивных играх, развлекательных мероприятиях. С первых дней работы лагеря время распланировано так, что отвлекаться, например, на игры со смартфоном просто не остается.

За организацию свободного времени ребят отвечают воспитатели, а они в этом деле профи. Начальник лагеря труда и отдыха средней школы №2 г.Дубровно Ольга Татаева подчеркивает, что пребывание ребят продумано так, чтобы было полезно, познавательно и запоминаемо. Каждый день тематический и наполнен разнообразными программами, викторинами, играми, соревнованиями и т.д.

Также в школах района работют четырех ремонтных бригады. Учащиеся Зарубской, Добрынской, Осинторфской и Калиновской школ выполняют ремонтные работы по по­краске стен и полов в своих учреждениях обра­зования.

Финансирует работы трудового лагеря и ремонтных бригад управление по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома. На эти цели управление выделило 16,3 тыс. рублей. С ребятами проведен инструктаж по охране труда, оформлены срочные трудовые договоры, заполнены трудовые книжки — все в соответствии с законодательством.

К работе приступили и студенческие отряды БРСМ.  В этом году студотряды осуществляют свою деятельность в оздоровительном лагере «Луговцы». В первую смену здесь  трудятся 12 человек. В их числе воспитатели, медсестра, аккомпаниатор, работники пищеблока и др. Учащийся средней школы №1 г.Дубровно Егор Кириллов работает в лагере аккомпаниатором. Говорит, что пришел в лагерь, чтобы провести лето с пользой и подзаработать. Вместе с ним здесь трудятся и его друзья. Егор отмечает, что планирует работать в лагере все три смены.

Так, на Дубровенщине продолжается летняя оздоровительная кампания. И лучший метод профилактики от несчастных случаев — это полезная занятость детей, а также контроль взрослых за их времяпрепровождением.

 Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 

 

 
 
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Программа летнего досуга у каждого школьника своя. Для кого-то это время настоящего отдыха от школьного ритма и домашних заданий, кто-то, например,
 
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