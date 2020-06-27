Выпил — забудь про руль. В выходные дни Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах района

Источник материала: Полымя

Пьяный водитель за рулем автомобиля представляет собой серьезную угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции всегда уделяют пристальное внимание данной проблеме. Не станут исключением и предстоящие выходные. С 26 по 29 июня на дорогах района пройдут рейдовые мероприятия с говорящим названием «Пьяному за рулем не место».





– И действительно, не место, – утверждает начальник межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД Дмитрий Оскерко. – Только вдумайтесь в печальные статистику: с начала года по вине нетрезвых водителей на дорогах области произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 19 человек погибли и 128 получили ранения. Не так давно трагический случайпроизошел на территории нашего района. В ДТП вблизи агр. Турец погибли водитель и пассажир, которые предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 5 месяцев текущего года на территории Новогрудского и Кореличского районов задержан 51 нетрезвый водитель, двое из которых привлечены к уголовной ответственности за повторное правонарушение. Трое работников сельхозпредприятий находились за рулем в пьяном виде в рабочее время.

Сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за дорожной обстановкой в выходные дни совсем не случайно. Летом любой горожанин старается выехать на дачу. А где дача, там соответственно шашлыки и спиртные напитки. Нередки случаи, когда уже нетрезвый водитель садился за руль, чтобы съездить за добавкой горячительных напитков. К сожалению, многие из них имеют печальный исход.

Во время совместного рейда Дмитрий Оскерко, рассказывая о цели проведения акции «Пьяному за рулем не место», призывал водителей быть внимательными за рулем, помнить о последствиях «пьяной» езды и не оставаться равнодушными.

– Если вы знаете о том, что за рулем автомобиля нетрезвый водитель, сообщите об этом в милицию по тел. 102, – призывает начальник межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД. – Тем самым вы убережете себя и своих близких.

– Пьяный за рулем – преступник и убийца, – однозначно отметил один из водителей. – Сегодня по телевидению и в интернете мы ежедневно видим десятки ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. А ведь зачастую их жертвами становятся пассажиры, пешеходы. Так быть не должно. Выпил – забудь про руль. Простое правило, которое сохранит здоровье и жизнь.

Оксана ЯНУШ

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