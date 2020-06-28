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5 причин скачать приложение Новости TUT.BY

28.06.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильный web сайт или мобильное приложение? Если на этот вопрос вы ответили «приложение», то можете прямо сейчас перейти в маркет или стор своего телефона и бесплатно скачать приложение TUT.BY, если еще не сделали этого. В случае, если вы на стороне мобильной web-версии, то мы привели вам несколько аргументов в пользу удобства другой стороны.


Новости в мобильном приложении TUT.BY появляются одновременно с web-версией портала. Настроить свою ленту можно, выбрав любимые рубрики и отключив те, которые не интересуют. При этом вы легко сможете перейти на главную страницу или в любой раздел.

Чтобы не упустить важные новости, в приложении можно включить уведомления, настроив их по интересам. Если вас заинтересовала тема, но нет времени прочесть материал полностью, то его можно добавить в закладки. Из приложения удобно делиться понравившимися материалами с друзьями или размещать ссылки в своих социальных сетях.

Каждый пользователь может авторизоваться в приложении и комментировать статьи.

Приложение позволяет не только читать, но и отправлять новости. Что особо актуально сейчас, когда, став очевидцем событий, при помощи смартфона можно сделать фото или видео. Краткое описание ситуации и визуал отправятся прямо в редакцию портала, а новость окажется на TUT.BY.

Чтобы скачать приложение TUT.BY для iOS, перейдите по ссылке или зайдите в App Store. Для тех, у кого Android, приложение можно скачать в Play Market или по ссылке.

 
Теги: Новости
 
 
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Мобильный web сайт или мобильное приложение? Если на этот вопрос вы ответили «приложение», то можете прямо сейчас перейти в маркет или стор своего телефона и...
 
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