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Президент напутствовал выпускников





А. Лукашенко лично отметил успехи лучших выпускников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сохранить суверенитет Беларуси - главная задача для нынешней молодежи С таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они...

С таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они приглашены на Республиканский бал.В нынешнем году -Высот они достигли благодаря ежедневному усердию и трудолюбию. Это поистине золотой фонд страны. В их силах - сделать Беларусь еще краше и сильнее. Участники бала - представители всех регионов и лучших университетов страны. Они по праву могут гордиться своими выпускниками. Президент призвал ребят быть целеустремленными, верными Родине, сохранять традиции своей земли.Многие из участников Республиканского бала уже активно включены в профессиональную жизнь - состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, реализуют свои таланты в культуре и искусстве. Особые слова признательности Президента - в адрес выпускников медицинских вузов. В борьбе с COVID они плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами.