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Сохранить суверенитет Беларуси - главная задача для нынешней молодежи

28.06.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они приглашены на Республиканский бал.


Президент напутствовал выпускников 


В нынешнем году - это почти три сотни ребят, чьи успехи в учебе исключительны.Высот они достигли благодаря ежедневному усердию и трудолюбию. Это поистине золотой фонд страны. В их силах - сделать Беларусь еще краше и сильнее. Участники бала - представители всех регионов и лучших университетов страны. Они по праву могут гордиться своими выпускниками. Президент призвал ребят быть целеустремленными, верными Родине, сохранять традиции своей земли. С такой молодежью будущее - в надежных руках.


А. Лукашенко лично отметил успехи лучших выпускников 


Многие из участников Республиканского бала уже активно включены в профессиональную жизнь - состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, реализуют свои таланты в культуре и искусстве. Особые слова признательности Президента - в адрес выпускников медицинских вузов. В борьбе с COVID они плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами.

 
 
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С таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они...
 
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