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Сохранить суверенитет Беларуси - главная задача для нынешней молодежи
28.06.2020 12:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они приглашены на Республиканский бал.
Президент напутствовал выпускников
В нынешнем году -
А. Лукашенко лично отметил успехи лучших выпускников
Многие из участников Республиканского бала уже активно включены в профессиональную жизнь - состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, реализуют свои таланты в культуре и искусстве. Особые слова признательности Президента - в адрес выпускников медицинских вузов. В борьбе с COVID они плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами.
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С таким призывом к выпускникам вузов - 2020 накануне обратился Президент. По доброй традиции Александр Лукашенко ежегодно напутствует лучших экс-студентов. Они...
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