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В Минске прошел ливень. Некоторые улицы стали похожи на реки
28.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью и утром 28 июня в Минске прошел дождь. Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию TUT.BY читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».
Улица Шишкина выглядела так:
На Могилевской разлилась настоящая река.
Видео: nikita_shchebet / Instagram
По улицам Варвашени и Алтайской тоже было сложно проехать и не намокнуть.
В воскресенье дожди
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Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию TUT.BY читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».
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