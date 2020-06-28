ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске прошел ливень. Некоторые улицы стали похожи на реки

28.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ночью и утром 28 июня в Минске прошел дождь. Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию TUT.BY читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».

Улица Шишкина выглядела так:


Фото: читатель TUT.BY

На Могилевской разлилась настоящая река.

Видео: nikita_shchebet / Instagram Открыть/скачать видео (341.61 КБ)

По улицам Варвашени и Алтайской тоже было сложно проехать и не намокнуть.

Открыть/скачать видео (3.06 МБ)

Открыть/скачать видео (1.19 МБ)

В воскресенье дожди продолжатся. С 9:00 до 15:00 в большинстве районов ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15−20 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию TUT.BY читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».
 
Новости дня
Новости общества
 
5 причин скачать приложение Новости TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика