В Минске прошел ливень. Некоторые улицы стали похожи на реки

Источник материала: Tut.by

Ночью и утром 28 июня в Минске прошел дождь. Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию TUT.BY читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».

Улица Шишкина выглядела так:



Фото: читатель TUT.BY

На Могилевской разлилась настоящая река.

По улицам Варвашени и Алтайской тоже было сложно проехать и не намокнуть.

В воскресенье дожди продолжатся . С 9:00 до 15:00 в большинстве районов ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15−20 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.