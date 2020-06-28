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Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы

28.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на большей части территории страны, включая столицу, ожидаются грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до плюс 23-25°C.
 
 
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Сегодня на большей части территории страны, включая столицу, ожидаются грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до...
 
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