|
Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы
28.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на большей части территории страны, включая столицу, ожидаются грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до плюс 23-25°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на большей части территории страны, включая столицу, ожидаются грозы. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)