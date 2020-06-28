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Работники Кореличской райветстанции дают советы по профилактике африканской чумы свиней

28.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С началом летнего периода усиливается опасность возникновения африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческих фермах, комплексах и особенно в личных подсобных хозяйствах людей, что связано с массовым выходом населения в лес за грибами и ягодами. Напомним, что АЧС – особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней независимо от возраста и породы, возникающая в любое время года.

При обнаружении следов дикого кабана, мест лежки и водопоя, а также павших животных проинформируйте Кореличскую райветстанцию по тел. 3-15-09, Кореличскую РОС РГОО «БООР» по тел. 2-21-56.

Работники Кореличской райветстанции дают советы по профилактике африканской чумы свиней

Помните о том, что главным фактором в борьбе с АЧС остаются профилактические меры:

– содержите свиней только в закрытых помещениях;

– для ухода за животными используйте отдельную спецодежду, спецобувь и инвентарь и своевременно проводите их дезинфекцию;

– не допускайте контакта свиней с другими животными и птицей;

– для кормления свиней используйте комбикорма заводского производства (категорически запрещается использовать пищевые отходы, отходы убоя домашних и диких животных, комбикорма сомнительного качества, приобретенные у частных лиц без этикетки и соответствующей маркировки);

– после посещения леса помойте и продезинфицируйте руки, одежду и обувь, в которой были;

– проводите обработку помещений и свиней 1 раз в 10 дней против мух и кровососущих насекомых, постоянно ведите борьбу с грызунами;

– не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без предварительного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

– не покупайте живых свиней и мясную продукцию в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, а также не завозите свиней и продукты свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

– в случае появления заболевания или внезапной гибели свиней немедленно сообщайте в государственную ветеринарную службу и администрацию сельского совета;

– не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания на свалки, обочины дорог, не проводите захоронение их на своем или другом земельном участке;

– не перерабатывайте мясо вынужденно убитых свиней без проведения ветсанэкспертизы и заключения специалиста госветслужбы.

ГУ «Кореличская районная ветеринарная станция»

 
 
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С началом летнего периода усиливается опасность возникновения африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческих фермах, комплексах и особенно в личных подсобных
 
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