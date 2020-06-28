ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси сегодня отмечают День молодежи

28.06.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси к молодежи относят юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет включительно. По данным Национального статистического комитета, в стране около двух миллионов молодых граждан, а это почти каждый пятый житель. В Беларуси забота о подрастающем поколении является важнейшим направлением государственной политики. Вот уже 5-й сезон в нашей стране определяют молодежную столицу для реализации на базе конкретного города тех или иных проектов поколения будущего. В 2020-м - это Пинск. 

К слову, большинство молодых белорусов проживают в городе и работают по найму. Также, согласно последним исследованиям, девушки вступают в брак в среднем в возрасте 26 лет, юноши - 28. Значительная часть подрастающего поколения - учащиеся и студенты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси к молодежи относят юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет включительно. По данным Национального статистического комитета, в стране около двух...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сохранить суверенитет Беларуси - главная задача для нынешней молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика