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Поздравление с Днем молодежи

28.06.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь отмечает День молодежи. С праздником юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко: "Юность - это самое прекрасное время, полное надежд и грандиозных планов. Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных ориентиров. Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений.

В этот чудесный праздничный день желаю вам сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы сделать реальностью самые заветные мечты. Будьте успешны и счастливы на своей родной земле", - говорится в поздравлении.
 
 
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Беларусь отмечает День молодежи. С праздником юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко: "Юность - это самое прекрасное время, полное надежд...
 
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