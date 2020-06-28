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Снесли только на бумаге. Госконтроль области проверил, как неиспользуемые здания сельхозпредприятий вовлекаются в хозяйственный оборот

28.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Комитетом государственного контроля Гродненской области проведен мониторинг по вопросу изучения принимаемых мер по выполнению поручения Главы государства по  обеспечению вовлечения неиспользуемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций в хозяйственный оборот и возвращение освобождаемых земель в севооборот. В ходе мониторинга установлено, что несмотря на принимаемые меры, в области в данном вопросе не все еще сделано.

Снесли только на бумаге. Госконтроль области проверил, как неиспользуемые здания сельхозпредприятий вовлекаются в хозяйственный оборот

Так, согласно представленной комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома информации о сносе аварийных и непригодных для дальнейшего использования сельскохозяйственных зданий и сооружений, на территории Гродненской области планы сноса как в 2018, так и в 2019 году выполнены почти на 100%. Так, в 2018 году из 200 объектов по информации  снесено 185 (92,5%), в 2019 году – 144 и 134 (93%) соответственно.

Однако, как установлено контрольно-аналитическими мероприятиями, эти графики выполняются не в полном объеме, представляемые в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию сведения о их выполнении зачастую являются недостоверными, что указывает на отсутствие контроля со стороны  районных исполнительных комитетов.

Так, например, в КСУП «Бородичи» Зельвенского района не произведена разборка запланированных на 2019 год 2 зданий свинарника в д. Кривичи, хотя согласно сведениям, представленным комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, указанные объекты значатся как снесенные.

В ряде случаев снос объектов в полном объеме не производится, как правило, остаются фундаменты, мусор от разборки не убирается и, как следствие, земля в хозяйственный оборот не вовлекается.

Такие факты устанавливались в КСУП «Мижевичи» Слонимского, КСУП «Войневичи» Дятловского, КСУП «Дотишки», КСУП «Элит-Агро Больтиники» Вороновского, ОАО «Мостовчанка» Мостовского, КСУП «Заря и К» Волковысского, КСУП «Бородичи» Зельвенского, ОАО «Первомайск-агро» Щучинского районов.

 
 
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Комитетом государственного контроля Гродненской области проведен мониторинг по вопросу изучения принимаемых мер по выполнению поручения Главы государства по ...
 
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