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В Минске трамвай сошел с рельсов
28.06.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трамвай маршрута № 6 сошел с рельсов в столичном микрорайоне Зеленый Луг. Из-за этого на полчаса изменились маршруты трех направлений.
По данным «Минсктранса», инцидент случился в 13.13 при заезде на диспетчерскую станцию «Зеленый Луг». Из-за этого произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5 и 6. Трамваи № 1,6 шли до разворотного кольца «Озеро». Движение возобновилось в 13.47.
О причинах случившегося ведомство не сообщает.
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Из-за этого на полчаса изменились маршруты трех направлений.
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