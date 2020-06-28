В Минске трамвай сошел с рельсов

Источник материала: Tut.by

Трамвай маршрута № 6 сошел с рельсов в столичном микрорайоне Зеленый Луг. Из-за этого на полчаса изменились маршруты трех направлений.

По данным «Минсктранса», инцидент случился в 13.13 при заезде на диспетчерскую станцию «Зеленый Луг». Из-за этого произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5 и 6. Трамваи № 1,6 шли до разворотного кольца «Озеро». Движение возобновилось в 13.47.

О причинах случившегося ведомство не сообщает.