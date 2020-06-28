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Второй день ЦТ по русскому языку прошел без нарушений

28.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Второй день централизованного тестирования по русскому языку прошел без нарушений. В первый день сдачи за мобильный телефон были удалены три человека. Не явились около 8% абитуриентов. Всего на тестирование по русскому языку в этом году зарегистрировались более 52 тысяч. Следующее ЦТ - по обществоведению - абитуриенты пройдут уже завтра. Сроки перерегистрации для прохождения в резервные дни - с 12 по 17 июля.
 
 
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Второй день централизованного тестирования по русскому языку прошел без нарушений. В первый день сдачи за мобильный телефон были удалены три человека. Не явились...
 
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