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Второй день ЦТ по русскому языку прошел без нарушений
28.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВторой день централизованного тестирования по русскому языку прошел без нарушений. В первый день сдачи за мобильный телефон были удалены три человека. Не явились около 8% абитуриентов. Всего на тестирование по русскому языку в этом году зарегистрировались более 52 тысяч. Следующее ЦТ - по обществоведению - абитуриенты пройдут уже завтра. Сроки перерегистрации для прохождения в резервные дни - с 12 по 17 июля.
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Второй день централизованного тестирования по русскому языку прошел без нарушений. В первый день сдачи за мобильный телефон были удалены три человека. Не явились...
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