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Астрономы опубликовали таймлапс вращения Солнца, охватывающий десять лет наблюдений
28.06.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВспышки, изменение активности, прохождение планет по диску, затмения. Астрономы опубликовали таймлапс вращения Солнца, охватывающий десять лет наблюдений. Ролик способен принести пользу не только научному сообществу, но также обеспечить эстетическое удовольствие простым наблюдателям.
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Вспышки, изменение активности, прохождение планет по диску, затмения. Астрономы опубликовали таймлапс вращения Солнца, охватывающий десять лет наблюдений. Ролик...
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