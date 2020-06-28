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Июньские жировки - без оплаты за грязную воду

28.06.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь! Об этом сегодня рассказал Владимир Кухарев. Вице-премьер отметил, что механизм перерасчета сейчас прорабатывается. На сегодня проблема устранена: воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу. При этом мониторинг будет продолжаться еще несколько дней. На контроле и наличие питьевой воды в магазинах. Все торговые точки ею обеспечены, ажиотажа и очередей нет. При этом в столице продолжают подвозить питьевую воду в цистернах. Список актуальных адресов можно увидеть на сайте Минскводоканала.
 
 
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Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь! Об этом сегодня рассказал Владимир Кухарев. Вице-премьер...
 
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