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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Июньские жировки - без оплаты за грязную воду Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь! Об этом сегодня рассказал Владимир Кухарев. Вице-премьер...

Минчан, которые пострадали от некачественного водоснабжения, освободят от уплаты за воду за весь июнь! Об этом сегодня рассказал Владимир Кухарев. Вице-премьер отметил, что механизм перерасчета сейчас прорабатывается. На сегодня проблема устранена: воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу. При этом мониторинг будет продолжаться еще несколько дней. На контроле и наличие питьевой воды в магазинах. Все торговые точки ею обеспечены, ажиотажа и очередей нет. При этом в столице продолжают подвозить питьевую воду в цистернах. Список актуальных адресов можно увидеть на сайте Минскводоканала.