«Вас ждут в горисполкоме». Около 150 «аккумуляторщиков» обсудили с мэром Бреста референдум о заводе

Источник материала: Tut.by

Вопросы проведения местного референдума о судьбе аккумуляторного завода обсудили 28 июня около 150 «аккумуляторщиков» с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком.





Около 12.00 активисты пришли на площадь Ленина, где два с половиной года они каждое воскресенье кормили голубей в знак протеста против строительства предприятия. Отсюда они планировали пойти в актовый зал горисполкома, где в 12.30 была запланирована встреча с руководством города по поводу местного референдума о судьбе завода. Однако собраться на площади Ленина активистам не удалось. Сотрудники милиции подходили к ним и требовали сразу идти к горисполкому.

— Переходите на другую сторону улицы. Вас ждут в горисполкоме, — предупреждали милиционеры тех, кто продолжал стоять на площади группами.





Кому было непонятно с первого раза, предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

— Вы же говорили, что мы будем приходить и встречаться на этой площади, как всегда, — возмутился один из активистов.

— После этого общения (с президентом — TUT.BY) гражданин Бекалюк (один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк — TUT.BY) начал призывать: «собираемся на площади, как и раньше», «мы не верим главе государства»… — ответил мужчине сотрудник милиции.

— А при чем здесь Бекалюк?!

— Сейчас в этих ваших собраниях усматривается административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массовых мероприятий — TUT.BY), — ответил милиционер.

— А раньше не усматривалось?

— Потому, что не было призывов именно так. Вы собирались стихийно, инициативно…

— Я сюда пришел пообщаться с людьми…

— Пожалуйста, пообщайтесь с людьми сегодня возле горисполкома.





Позже из припаркованных на улице Ленина микроавтобусов вышли сотрудники ОМОНа. Они стали в линию и вытеснили собравшихся на площади в сторону горисполкома. Активисты собрались на площадке возле областного общественно-культурного центра, а затем прошли в актовый зал на встречу к Александру Рогачуку.

«Я за то, чтобы все активные люди включились в эту работу»

На собрание присутствовало около 150 человек. Председатель горисполкома подчеркнул, что за всю историю суверенной Беларуси еще не было местных референдумов. Этот — первый .

— Я, как и вы, настроен сделать эту работу максимально открытой, максимально прозрачной и задать хорошую планку нашей городской демократии, — сообщил собравшимся Александр Рогачук.





Власти и активисты уже успели изучить нормативную базу по местным референдумам. Пока вопросов больше, чем ответов. Первый — кто его будет инициировать. По закону, с таким предложением могут выступить сами жители. Для этого необходимо собрать подписи 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на указанной территории. Если проводить референдум в границах Бреста, то необходимо будет заручиться поддержкой 23 тысяч горожан.

— Я считаю, что городской референдум, нам надо инициировать по более простой форме — городским советом депутатов. Чтобы не устраивать сбор подписей, — предложил председатель горисполкома.

Эту идею активисты не поддержали.

— А если депутаты откажут? Скажут: «Нет, мы против (референдума — TUT.BY)». И все, — возмутились в зале.





Мэр предложил компромиссный вариант. Первыми это обсудят депутаты горсовета. Если они будут против референдума, активисты пойдут собирать необходимое количество подписей.

Следующий вопрос — на какой территории будет проводится референдум: в Бресте, районе или и там, и там. Здесь тоже разгорелись споры.





Александр Рогачук предложил охватить референдумом Брест и Тельминский сельский совет Брестского района. Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк, посчитал, что в голосовании о судьбе завода должны принять участие жители всех населенных пунктов, которые входят в 10-километровый радиус от предприятия. Предложение активиста собравшиеся одобрили.

Далее затронули вопрос формирования участковых комиссий. Сколько их будет создано, пока не известно. По подсчетам Александра Рогачука речь может идти о 133 участках, в которых должны будут работать от 5 до 19 человек. Мэр заверил, что все желающие смогут в них вступить. Координировать работу по проведению местного референдума в составе городской комиссии будет активистка Елена Галузо.

— Я за то, чтобы все активные люди включились в эту работу, — сообщил Александр Рогачук.

В число наблюдателей и членов избиркома людей начали записывать сразу после встречи.



Александр Рогачук

«Предлагаю, чтобы у нас работал закон и по закону все делалось»

Во время обсуждения активисты также предлагали провести референдум до президентских выборов 9 августа и заверили, что «будут работать сутками», но успеют решить все организационные вопросы уже до 12 июля. Правозащитник Роман Кисляк, который вовлечен в процесс подготовки, такие сроки поставил под сомнение:

— Боюсь, что те законодательные рамки, которые установлены для выборов, распространяются и на референдумы. Поэтому так быстро, за две недели, мы референдум не проведем.



Роман Кисляк

Активистка Татьяна Фесикова поинтересовалась у мэра, что будет с заводом, если референдум пройдет не в пользу противников предприятия.

— Мы больше двух лет говорили о том, что есть многочисленные нарушения, о том, что считаем, что есть подлог документов, о том, что, по нашему мнению, были неверно проведены расчеты. Сергей Басов (доцент, кандидат технических наук БрГУ им Пушкина — Прим. TUT.BY) говорит о том, что [годовой выброс свинца составит] не меньше 200 килограмм , и мы будем этим дышать. Вы сейчас предлагаете нам референдум. Если вдруг случится так, что брестчане будут «за» завод, — это значит, что этому опасному предприятию дадут возможность работать?

— Вы допускаете, что большинство брестчан могут выступить за завод? — уточнил Александр Рогачук.

— Теоретически, да. Давайте рассмотрим этот вариант. Что тогда? Завод со всеми нарушениями, опасный объект начинает пуско-наладочные работы? Правильно?

— Что вы предлагаете?

— Я предлагаю, чтобы у нас работал закон и по закону все делалось. Если там есть нарушения, давайте их устранять, если не проведены общественные обсуждения (активисты настаивают, что общественные обсуждения по заводу были проведены формально — TUT.BY), давайте их проводить. Если есть подлог документов, давайте говорить об этом…

— Что такое референдум? Это юридически оформленное мнение населения по конкретному вопросу, — подчеркнул председатель горисполкома, — И это мнение не отменяет технологические проблемы. Если у нас будет мнение большинства горожан «заводу — нет», завода не будет. Очень правильно кто-то здесь сказал, что проблема не только в этом заводе, а в целом, чтобы подобные производства больше не появлялись.





«Они задержаны, а мы даже не знаем статьи»

Роман Кисляк также потребовал освободить блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина, которые освещали на своем канале в YouTube аккумуляторный протест. По данным правозащитников, оба сейчас находятся на Окрестина .

— Они задержаны, а мы даже не знаем статьи. Мы должны выступить с личным поручительством, чтобы они до суда — если он будет — были на свободе и принимали участие в референдуме, — высказался правозащитник под аплодисменты.

Дмитрий Бекалюк выступил на встрече с конкретными предложениями. Первое — провести до референдума полноценное общественное обсуждение отчета о воздействии аккумуляторного завода на окружающую среду.

— Не может на референдуме решаться судьба предприятия, которое нарушило технологический, технический и юридический законы, — отметил активист.



Дмитрий Бекалюк

Дмитрий Бекалюк также предложил гарантировать брестчанам референдум указом президента. При этом подписать соответствующий документ необходимо до выборов:

— Чтобы у будущего президента не было поля для маневра.

В самом конце своего выступления активист подчеркнул:

— Я за закрытие завода любыми способами.

— Я должен сказать, что я за закрытие завода, но все-таки по закону, — высказался Александр Степанович и позже добавил, что от своей фразы «аккумуляторный завод — самый большой геморрой для города» он не отказывался и не отказывается до сих пор.





Высказали активисты и свое недовольство по поводу действий сотрудников милиции, которые сегодня их настойчиво просили уйти с площади и больше по воскресеньям не собираться. Дмитрий Бекалюк подчеркнул, что кормление голубей — это символ протеста:

— Именно благодаря этой площади, этим людям, которые на нее выходили, этим наблюдателям, которые фиксировали все нарушения и состоялся визит президента и предложение о референдуме.

— Александр Степанович, вы сказали, что площадь — это наше средство борьбы. Это наша единственная возможность говорить о том, что волнует, — сказал один из активистов, — Вы в средствах массовой информации объявили (о встрече по поводу референдума — TUT.BY) на 12.30. В 12.05 сотрудники милиции, ОМОНовцы, пихали нас через пешеходный переход. Ну это не дело.





Александр Степанович вместо площади предложил активистам встречаться по воскресеньям в актовом зале горисполкома:

— Если говорить о рабочих вопросах, то здесь комфортно.

Аккумуляторщики предложение городских властей оценили, но остались при своем мнении.

«Может, они понимают, что уже нужно уносить отсюда вещи»

Первая встреча активистов с руководством города по поводу местного референдума продолжалась почти два часа. В ближайшее время председатель горисполкома намерен обсудить детали с представителями Министерства юстиции и поговорить с новыми собственниками аккумуляторного завода.

— Я встречаюсь на этой неделе с новыми собственниками и руководством предприятия. Хочу послушать их мнение. Может, они понимают, что уже нужно уносить отсюда вещи. Рабочую группу (по референдуму — TUT.BY), которую надо делать, давайте будем делать, — резюмировал Александр Рогачук.



