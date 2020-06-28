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Следственный комитет назвал предварительную причину гибели рабочих в кабельном колодце в Минске

29.06.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительным данным, причиной смерти двух рабочих в центре Минска 27 июня может быть низкий уровень кислорода в коммуникационном колодце. Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявил начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.


Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY

Установлено, что представители частной строительной организации прокладывали электрический кабель через проезжую часть проспекта Дзержинского. 37-летний мужчина опустился в люк, где почувствовал себя плохо. К нему на помощь направились двое коллег, которые тоже потеряли сознание, опустившись в люк, сообщили в сюжете телеканала.

Двоих рабочих спасти не удалось. По данным ведомства, жизни третьего рабочего, 30-летнего мужчины, на данный момент ничего не угрожает. 27 июня в Минздраве рассказали, что его уже перевели из реанимации в обычное отделение, состояние пациента — средней тяжести.

— Предварительно, причиной смерти может являться низкий уровень кислорода в коммуникационном колодце. По полученной информации, рабочие не имели права спускаться в колодец согласно инструкциям, — сообщил Кабакович.

Следователи проводят проверку, назначен ряд экспертиз. Ранее сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ: превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

Специальное расследование ведет и Министерство труда и социальной защиты. По его результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц частной фирмы, которые не обеспечили соблюдение правил охраны труда.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, причиной смерти двух рабочих в центре Минска 27 июня может быть низкий уровень кислорода в коммуникационном колодце.
 
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