|
Владимир Кухарев: Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента
29.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна важная тема,
Мониторинг за ее качеством будет продолжаться еще несколько дней. На контроле - и наличие питьевой воды в магазинах. Все торговые точки ею обеспечены, ажиотажа и очередей нет.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: "Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам. Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже - механизм прорабатывается".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Кухарев: Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента
Еще одна важная тема,о которой говорил Президент, – некачественная вода. На неделе она оказалась в трубопроводе отдельных районов столицы. Жители Минска, в чьих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)