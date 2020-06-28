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Владимир Кухарев: Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента

29.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна важная тема,о которой говорил Президент, – некачественная вода. На неделе она оказалась в трубопроводе отдельных районов столицы. Жители Минска, в чьих квартирах были такие проблемы, не будут платить за воду за июнь. Такое распоряжение чиновникам дал Глава государства. На сегодня проблема устранена - воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу. 

Мониторинг за ее качеством будет продолжаться еще несколько дней. На контроле - и наличие питьевой воды в магазинах. Все торговые точки ею обеспечены, ажиотажа и очередей нет.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: "Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле Президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам. Подробная информация о том, как именно будет сделан перерасчет, появится позже - механизм прорабатывается".

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна важная тема,о которой говорил Президент, – некачественная вода. На неделе она оказалась в трубопроводе отдельных районов столицы. Жители Минска, в чьих...
 
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