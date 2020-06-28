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"Место для жизни". Каменецкий район
29.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКуда отправиться путешествовать этим летом – вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты?
Например, Каменецкий район славится не только Дедом Морозом и Беловежской пущей. Удивить здесь могут теплым приемом, национальными традициями и кухней на высоте. Полет на кукурузнике тоже входит в меню.
Но туризм – это одно, а вот людям здесь и жить, и работать, многим - в сельском хозяйстве. Так, в районе появится необычная роботизированная карусель для доения сразу 24 коров. Технологии поднимают местное сельское хозяйство на новый уровень.
Одновременно растет и инфраструктура, строится новое жилье. Половина молодежи остается, отработав три года после распределения. Это хорошие цифры.
О планах развития Каменецкого района и достижениях последних лет Ксения Лебедева на высоте побеседовала с местным руководителем. Заодно из иллюминатора оценили и красоты Брестской области. Рубрика "Место для жизни" (видео)
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Куда отправиться путешествовать этим летом – вопрос для многих остается открытым, в отличие от границ. Чем не повод детальнее изучить белорусские маршруты? ...
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